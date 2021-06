¡Con paso firme a la Eurocopa! Portugal no tuvo piedad con Israel

La selección de Portugal venció hoy por 4-0 al modesto combinado de Israel, en un encuentro en el que los lusos no convencieron, ofrecieron muchas dudas en todas sus líneas y Joao Félix no tuvo minutos. Uno de los protagonistas del partido fue el luso del Manchester Unirted Bruno Fernandes, que anotó el primer y el último tanto, mientras que Cristiano marcó el segundo de Portugal.



En la primera parte a Portugal le costó encontrar la fluidez del juego y a pesar de llegar con claridad no logró abrir la lata hasta los últimos minutos.

El bético William Carvalho se mostraba poco preciso y Ruben Neves tampoco se hacía con la manija del juego, mientras Cristiano desaprovechaba alguna clara, como la que tuvo en el minuto 35, cuando remató a placer dentro del área tras un pase de Bruno Fernandes y el balón se estrelló en un defensor. En el minuto 41, tras una internada por la derecha del lateral del City Cancelo, llegó el primer tanto. La jugada acabó con el pase atrás para que Bruno Fernandes cruzara el esférico sin que el guardameta Marciano pudiera hacer nada.



Y dos minutos más tarde, contra que condujo Bernardo Silva, sirvió para Cristiano y éste dentro del área batió al portero israelí para que la primera mitad acabara con 2-0. Llamó la atención la apuesta de Fernando Santos, que apostó de inicio por el portero del Granada Rui Silva y dejó en el banquillo a Joao Félix.



En la segunda mitad, Diogo Jota se quedó en el vestuario y entró el delantero André Silva, el segundo máximo goleador de la Bundesliga esta campaña al servicio del Eintracht de Frankfurt. En el 57 y en el 60, primero Bernardo Silva y después Cristiano tuvieron sendas ocasiones claras, pero no supieron finalizar bien. Sin embargo, y a pesar de las incorporaciones de Pote, Guedes o Renato Sanches, Portugal seguía demasiado plana en la segunda mitad.



Incluso, pudo reducir diferencias Israel con una excelente jugada por la banda derecha que remato ante Rui Silva el delantero del PSV Zahavi y que se fue fuera por poco. El 3-0 puso en el minuto 84 el lateral Joao Cancelo, que en una jugada personal por la derecha se deshizo con un recorte de su defensor y cruzó al fondo de la red a pierna cambiada.



Y la sentencia la firmó con un gol marca de la casa Bruno Fernandes, que protagonizó un soberbio disparo desde fuera del área que entró por la escuadra israelí. Un encuentro sin demasiadas lecturas positivas para Portugal a falta de seis días para su primer partido oficial en la Eurocopa, donde se medirá a Hungría.



Ficha del partido: 4 - Portugal: Rui Silva; João Cancelo, Rúben Dias (Danilo, min. 61), Pepe, Nuno Mendes; Rúben Neves (Moutinho), Bruno Fernandes, William Carvalho (Renato Sanches), Bernardo Silva (Gonçalo Guedes); Cristiano Ronaldo (Pote) y Diogo Jota (André Silva, min. 45). 0



Israel: Marciano; Dasa (Malede, min. 87), Tibi, Dgani (Baltaksa, min. 72), Arad; Natcho (Khalaila, min. 62), Lavi (Zargari, min. 87), Menachem (Hanna, min. 45); Kinda (Abu Fani, min. 62), Zahavi y Solomon. -



Goles: 1-0, min. 41: Bruno Fernandes; 2-0, min. 43: Cristiano Ronaldo; 3-0, min. 84: Cancelo; 4-0, min. 90: Bruno Fernandes.



Árbitro: Jeremie Pignard (francés), que amonestó por Israel a Dgani.



Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio José Alvalade de Lisboa sin público por las restricciones de la pandemia de coronavirus, que sirve de preparación para la Eurocopa a la selección lusa.



EFE