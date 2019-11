Despeja dudas: Cristiano Ronaldo y una tremenda actuación con Portugal

Portugal, con hat-trick de Cristiano Ronaldo, venció por 6-0 a Lituania en el penúltimo encuentro de la Fase de Clasificación del Grupo B para la Eurocopa 2020, aunque tendrá que esperar al último partido que jugará el domingo a domicilio contra Luxemburgo para asegurar la clasificación.



El encuentro sirvió para que Ronaldo despejara cualquier duda sobre su estado físico tras el último encuentro que jugó con el Juventus, en el que fue sustituido en el 55 a causa, según el técnico Murizio Sarri, de problemas físicos.



En este caso, Fernando Santos no lo reemplazó hasta el minuto 82. Además, Portugal no acusó importantes bajas que arrastraba para este encuentro, ya que no fueron convocados por lesión el bético William Carvalho, el colchonero Joao Félix, el valencianista Gonçalo Guedes y el barcelonista Nelson Semedo.



Un encuentro donde Lituania no supo cómo era la portería local y que, a falta de una jornada, consolida a Portugal en la segunda posición, con un punto más que Serbia, que también venció hoy su encuentro ante Luxemburgo.

El primer tiempo sólo se jugó en el campo de Lituania con innumerables ocasiones a favor de los portugueses, donde no estuvo muy afortunado el delantero del Eintracht Fráncfort Gonçalo Paciencia, que dispuso de innumerables ocasiones de gol en su segundo partido con la absoluta de Portugal.



En el minuto 7 llegó el primer gol con un penalti claro a favor de los lusos que materializó Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el crac luso despejó cualquier duda en el minuto 21 con su segundo tanto, de bella factura, tras batir al portero lituano con un potente y colocado disparo con el sello de CR7.



El encuentro empezaba a recordar al 1-5 del pasado 10 de septiembre en el partido de ida, cuando Portugal venció a Lituania por 1-5 con póquer de Ronaldo. Lituania no tiene ni un solo jugador en alguna de las cinco principales ligas, ya que todos militan en las competiciones de Lituania u otras de inferior nivel como las de Escocia, Kazajistán, Letonia, Israel o la segunda división de Alemania.



Con 2-0 al descanso, en el minuto 52 llegó el tercero con un tanto a cargo del exjugador del Atlético de Madrid, Pizzi, un centrocampista ofensivo del Benfica que es el "pichichi" de la liga lusa con 8 tantos y que se encuentra en un excelente estado de forma. Cuatro minutos más tarde, por fin Gonçalo Paciencia se desquitaba de las numerosas ocasiones falladas y se estrenaba como goleador con Portugal.

También fue muy aplaudido el gol que anotó el jugador del Manchester City Bernardo Silva en el 63, que en el día de ayer supo que había sido castigado por la Federación Inglesa de Fútbol con un partido de suspensión y una multa de 55.000 euros por la foto que publicó en una red social en la que comparaba a su compañero Benjamin Mendy con un conguito.

La media docena fue obra de Cristiano Ronaldo en el minuto 65, tras rematar un balón dentro del área. Precisamente, Ronaldo fue sustituido en el 82 por el joven Diego Jota.



El marcador ya no se movió más y Portugal espera ahora certificar el pase a la Euro el próximo domingo en Luxemburgo con el aliciente de que si Cristiano marcara dos tantos más, habrá llegado a los 100 goles con la selección.