Reinaldo mira con detenimiento: convocatoria de la Selección Perú

Perú será rival de Colombia, en la reanudación de las Eliminatorias Conmebol, rumbo a Catar 2022. Los cupos al Mundial empezarán a acabarse y las cuatro jornadas finales serán definitivas para lograr aquel objetivo.



Duelo pactado para el próximo viernes 28 de enero, a partir de las 4:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Reinaldo Rueda ya dejó ver sus elegidos, pero, hoy se conoció los convocados por parte de Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Perú.



Son 30 jugadores escogidos por el argentino, donde se destacan hombres como Gianluca Lapadula, André Carrillo, Christain Cueva, Luis Advincula y Pedro Gallese. Además, está el jugador del Deportes Tolima, Raziel García.



El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, dejó este viernes fuera de la lista de convocados a los experimentados Paolo Guerrero y Jefferson Farfán para enfrentar a Colombia y Ecuador, y en su lugar regresa a la Blanquirroja el delantero del León mexicano Santiago Ormeño.



En la lista de 30 jugadores anunciada por Gareca para la próxima doble fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 no están las dos grandes estrellas del combinado nacional por su bajo estado de forma, pues no terminan de recuperarse de sendos problemas físicos que arrastran. "Son dos jugadores fundamentales por su predisposición, profesionalismo y deseo constante de estar en la selección. Intentan superarse no solo para que su carrera continúe sino también para estar en la selección", explicó Gareca.



"Notamos un amor incondicional de parte de ellos por la selección. Estamos apoyándolos en todo lo que podamos, pero eso no les asegura una convocatoria. Tiene que haber otras cosas más, lamentablemente", añadió. A cambio, el técnico argentino recuperó a Ormeño después de que haya comenzado a tener más apariciones con el León y consideró que esta es "una linda oportunidad" para el jugador mexicano nacionalizado peruano.



Con información de EFE