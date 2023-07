'La única Copa que hace falta en Sudamérica': Conmebol sobre Mundial

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, declaró recientemente que la Copa Mundial Femenina es "la única que Sudamérica no logró conquistar" y desde Conmebol van a "apostar todo" por ella.



"Estamos aquí para apoyar a Argentina Brasil y Colombia. Esta es la única Copa que Sudamérica todavía no logró conquistar. Venimos con mucha fe porque para Conmebol no hay un fútbol femenino y un fútbol masculino. Hay un fútbol y la pasión es la misma, ahora venimos a apostar todo", manifestó en su cuenta de Instagram.

Domínguez añadió que saben que "que en poco tiempo" lograrán la victoria y que desde su administración "están apoyando fuerte" porque creen "en la capacidad de sus atletas". Está seguro que "la riqueza del fútbol sudamericano va a hacer que más temprano que tarde este título venga".



Conmebol dispuso en Sídney, "Footsteps of Passion", un espacio para los seguidores del fútbol sudamericano que acudan a la competición. La iniciativa contará con una escultura que celebra el fútbol y áreas interactivas. Permanecerá abierto del 20 de julio al 3 de agosto en Barangaroo Watermans Cove, en Sídney. La entrada es libre y gratuita.



Al igual que acompañó a sus selecciones masculinas en Catar durante el Mundial del 2022, la Conmebol demuestra también su apoyo a sus selecciones femeninas durante esta nueva edición del

Mundial.



EFE