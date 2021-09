La baja sensible de Chile para enfrentar a Colombia en el 'Metro'

La Selección de Chile visita el estadio Metropolitano de Barranquilla para enfrentarse a Colombia en un duelo crucial de Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Martín Lasarte, DT del equipo austral, presentó su once de gala para el duelo directo en la capital del Atlántico, con la novedad que no tendrá en cancha, desde el inicio, a uno de sus referentes y mejores hombres en el armado, Charles Aránguiz.



El volante del Bayer 04 Leverkusen no alcanzó a recuperarse de sus dolencias y fue reemplazado por Claudio Baeza, quien viene sumando minutos en La Roja.



Sin embargo, Aránguiz estará en el banquillo y podría entrar en el segundo tiempo a dar una mano, pues no hay duda que sus condiciones pueden darle un nuevo aire al equipo chileno. Todo dependerá de su evolución.