Atención, Rueda: Bolivia anunció la convocatoria para Eliminatorias

El entrenador de la Selección de Bolivia, el venezolano César Farías, convocó este viernes a 25 futbolistas, incluidos cinco 'extranjeros', para enfrentar a Colombia (jueves 2 de septiembre), Uruguay y Argentina en las tres próximas fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.

El artillero Marcelo Martins Moreno, que milita en el Cruzeiro brasileño; el guardameta Carlos Lampe, del Vélez Sarsfield argentino, y el centrocampista Ramiro Vaca, recientemente transferido al K Beerschot VA belga, son parte de la nómina difundida por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



También fueron llamados los centrocampistas Alejandro Chumacero, del Unión Española de Chile, y Luis Haquin, del también chileno Deportes Melipilla. El retorno de Chumacero a la Verde es una de las principales novedades, pues el centrocampista se perdió la Copa América de Brasil por una lesión.



La base de la convocatoria de Farías son el Bolívar, que aportará seis jugadores, el The Strongest cinco y el campeón Always Ready con cuatro. El listado se completa con tres futbolistas del Wilstermann y el Oriente Petrolero y el Atlético Palmaflor aportan uno cada uno.



Entre los jugadores de equipos locales destacan Erwin Saavedra, del Bolívar, el juvenil atacante 'atigrado' Jeyson Chura y un tridente ofensivo del Always Ready conformado por el experimentado Juan Carlos 'Conejo' Arce, Carmelo Algarañaz y Rodrigo Ramallo.



Bolivia recibirá a Colombia en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz el 2 de septiembre en la fecha 9 de las eliminatorias y deberá visitar tres días después a Uruguay por la sexta jornada, aplazada en marzo por la pandemia de la covid-19. El tercer rival de la Verde será la Selección de Argentina, a la que se enfrentará en Buenos Aires el 9 de septiembre por la décima jornada.



Bolivia pudo salir del fondo de la clasificación tras lograr una victoria por 3-1 ante Venezuela en La Paz y llevarse un punto de Santiago al empatar a uno con Chile en las jornadas 7 y 8 de las eliminatorias, respectivamente. Con cinco unidades, la selección boliviana ocupa el octavo de diez lugares de la clasificatoria sudamericana.



Arqueros: Carlos Lampe (Vélez Sarsfield-ARG), Jhohan Gutiérrez (Atlético Palmaflor) y Rubén Cordano (Bolívar).



Defensores: Diego Bejarano, Roberto Carlos Fernández, Jairo Quinteros (Bolívar), Adrián Jusino, Jesús Sagredo, José Sagredo (The Strongest), Sebastián Reyes (Wilstermann) y Luis Haquin (Deportes Melipilla-CHI).



Centrocampistas: Diego Wayar, Jeyson Chura (The Strongest), Erwin Saavedra, Leonel Justiniano (Bolívar), Moisés Villarroel (Wilstermann), Fernando Saucedo (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Ramiro Vaca (K Beerschot VA-BEL) y Alejandro Chumacero (Unión Española-CHI).



Delanteros: Juan Carlos Arce, Carmelo Algarañaz, Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Álvarez (Wilstermann) y Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro-BRA).