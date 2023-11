Los resultados de la fecha 5 de Eliminatorias según data ¿Sorpresas?

Este jueves comienza la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Durante esta jornada, se esperan emocionantes encuentros que se jugarán con una intensidad parecida, dada la necesidad de los equipos por obtener buenos resultados.



Según la página deportiva especializada en datos y probabilidades, Matics, realizó la predicción de los 5 partidos que tendrá esta jornada de Eliminatorias en cuanto a los enfrentamientos previos entre cada selección, rendimiento y tendencia. Sacando así los posibles resultados.

Eliminatorias Sudamericanas - Fecha 5

​

Bolivia vs. Perú

​Bolivia 25.78% - Empate 24.65% - Perú 49.57%



Venezuela vs. Ecuador

Venezuela 33.84% - Empate 25.94% - Ecuador 40.22%



Colombia vs. Brasil

Colombia 26.81 % - Empate 31.94% - Brasil 41.25%



Argentina vs. Uruguay

Argentina 60.79% - Empate 22.61% - Uruguay 16.6%



Chile vs. Paraguay

​Chile 34.93% - Empate 26.25% - Paraguay 38.81%

Cabe resaltar que estos resultados son una estadística previa de análisis y rendimiento de cada selección. Está claro que no necesariamente así van a quedar los partidos de esta jornada de Eliminatorias, ya que puede ocurrir cualquier cosa dentro de los encuentro.