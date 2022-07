Colombia 1-0 Argentina: reviva lo mejor del boleto a la final

Gracias a Linda Caicedo, Colombia sacó el partido adelante con una Caicedo histórica. Dio el boleto a la final, y clasificó a la Selección nacional al Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, además de los Juegos Olímpicos en París 2024.

90+5' ¡Colombia es Mundial y Olímpica! Termina el partido, Colombia 1-0 Argentina.



90+4' Sale Linda Caicedo y entra Diana Ospina.



90+2' Tarjeta amarilla para Linda Caicedo por falta a Estefanía Banini.



90' Cinco minutos de adición.



89' Último cambio de Argentina. Sale Florencia Bonsegundo y entra Érica Lonigro.



86' Gran centro de esquina de Leicy Santos a la cabeza de Manuela Vanegas. Pasa muy cerca ese testarazo.



85' Desborde de Linda Caicedo y centro que se desvía en una contraria al córner.



83' Cambios en Argentina. Entran Soledad Jaimes y Marina Delgado por Mariana Larroquete y Romina Núñez.



78' Dos modificaciones de Argentina. Salen Eliana Stábile y Agustina Barroso, e ingresan Julieta Cruz y Miriam Mayorga.



76' Buen remate de Leicy Santos que controla con seguridad Vanina Correa.



75' Infracción de Yamila Rodríguez a Linda Caicedo.



73' Segunda amarilla para Gabriela Chávez. Sujeta a Mayra Ramírez y se quedan con diez jugadoras tras la expulsión a la lateral derecha.



69' Desborde de Catalina Usme que manda un centro raso controlado por Vanina Correa.



68' Gran jugada de Leicy Santos que culmina con un remate luego de enganchar que ataja con facilidad Vanina Correa.



67' Un cambio en Colombia. Sale Daniela Montoya y entra Liana Salazar.



63' ¡Goooooooooooool de Colombia! Centro de Mónica Ramos que encuentra a Linda Caicedo, encara, engancha y saca un remate raso al fondo.



59' Balón dividido que aprovecha Florencia Bonsegundo con un remate fuerte a las manos de Catalina Pérez.



57' Vuelve a entrar el partido en baches. No hay dominadora clara, aunque Colombia intenta con la presión recuperar rápido la pelota, pero no logran llegar al área de Argentina.



54' Queda mal Jorelyn Carabalí en un choque con Mariana Larroquette.



52' Recupera muy bien el balón Colombia. Dura poco en pies de las argentinas.



49' Primera tarjeta para Colombia. Amarilla para Manuela Vanegas por infracción a Yamila Rodríguez.



45' Empezó el segundo tiempo. Colombia 0-0 Argentina.



45+5' Terminó la primera parte. Colombia 0-0 Argentina.



45+4' Infracción de Estefanía Banini a Linda Caicedo.



45+3' Tiro libre al borde del área para Colombia. Amarilla para Romina Núñez.



45+1' Segunda tarjeta amarilla en Argentina. Eliana Stábile se gana la amonestación por infracción a Mayra Ramírez.



41' Se interrumpe el juego por un choque de Mayra Ramírez a Daiana Falfán.



39' Infracción de Romina Núñez a Daniela Montoya.



37' Colombia sigue sin la contundencia deseada. Gran pase de Leicy Santos entre líneas para Mayra Ramírez que en una serie de enganches entra lal área y remata contra el travesaño. Se salva Argentina.



36' Desborde de Mayra Ramírez y centro pero no encuentra ninguna rematadora.



33' Gran habilitación de Leicy Santos a Linda Caicedo que llegó en velocidad, remata suave y Vanina Correa ataja.



31' Infracción de Mónica Ramos a Mariana Larroquette.



29' Gol anulado de Colombia. Tremendo remate de Linda Caicedo. La juez se inventó una mano que nunca existió y le baja la alegría a las colombianas.



28' Infracción de Yamila Rodríguez a Leicy Santos.



26' Tiro libre de Leicy Santos que Mariana Larroquette peina a la esquina. Córner de Catalina Usme cerrado que ataja con seguridad Vanina Correa.



23' Primera tarjeta amarilla para Argentina y del partido. Gabriela Chávez es amonestada por infracción a Catalina Usme.



22' Buen acercamiento de Colombia apelando a la velocidad de Linda Caicedo. Sus zancadas le permitieron llegar al área rápidamente, centrar raso, pero no encuentra rematadora.



20' Argentina empieza a dominar e imponerse en el terreno de juego con varias opciones. Ya son tres acercamientos contra ninguna de Colombia.



18' Infracción de Mayra Ramírez a Estefanía Banini.



17' La primera llegada. Velocidad de Yamila Rodríguez que cede para Estefanía Banini. De primera remata y Catalina Pérez salva magistralmente.



16' Cobro de Florencia Bonsegundo que Romina Núñez remata por un costado.



15' Nueva infracción. Esta vez de Manuela Vanegas cortando el arranque de Yamila Rodríguez con la pelota.



12' Muy cortado el juego. Infracción de Eliana Stábie a Daniela Arias que afecta el andar del partido.



10' No hay ninguna dominadora en el partido. Colombia intenta con desbordes y la velocidad de Linda Caicedo, pero no hay oportunidades.



9' Dos infracciones de Lorena Bedoya, una a Florencia Bonsegundo, otra a Eliana Stábile.



5' Infracción de Daniela Montoya a Yamila Rodríguez.



4' Se salva Colombia. La zaga logra rechazar al córner cuando iba a definir Yamila Rodríguez.



2' Primer tiro de esquina en el partido. Es para Colombia.



0' Rueda la pelota en Bucaramanga. Colombia 0-0 Argentina.



Suenan los actos protocolarios en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga.



Colombia y Argentina se han enfrentado en 11 ocasiones. El historia no es muy positivo para las cafeteras, pues solo han ganado dos encuentros, mientras que la albiceleste reina con cuatro victorias y cinco empates.