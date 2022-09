Colombia se mostró bajo el mando de Lorenzo: triunfo contra Guatemala

La era de Néstor Lorenzo empezó, en medio de los comentarios a favor y en contra. Primer duelo oficial para el argentino, para analizar alternativas, mirar nombres y empezar el trabajo, apuntándole al futuro. Victoria de Colombia contra Guatemala por 4 a 1, que poco y nada hizo para inquietar a la tricolor.



El estratega le dio paso a gran parte de los acostumbrados titulares, con Ospina, Falcao y James desde el vamos. La principal novedad de la tricolor fue la entrada de Andrés Llinás, haciendo pareja de centrales junto a Lucumí.



Posesión absoluta para la tricolor, que buscó dominar con la pelota, en los primeros minutos de juego. Falcao tuvo la primera aproximación, en el juego aéreo.



La disposición táctica de la tricolor marcó un 4-2-3-1 con un bloque alto, donde Lucumí y Llinás eran los encargados de conectar con Cuadrado o Uribe, de buena participación para salir con la pelota al piso. Al momento de perder la esférica, figuraba el 4-5-1, buscando retomarla.



En los pies de Luis Díaz estuvo la apertura del marcador, jugada con Falcao, quien le dejó el balón al extremo, al momento de rematar, un rival se interpuso, evitando la anotación.



Al minuto 39’, la tricolor encontraría el camino al gol. Centro de costado de Cuadrado, en medio del enredo de los centrales, la pelota quedó en posesión de James Rodríguez, aprovechó para rematar y anotar el primero en el Red Bull Arena. No solo fue el tanto, sino la celebración para dejar a un lado el sinfín de críticas por su llamado.



Para el segundo tiempo, Lorenzo envió al campo a Jhon Jader Durán, en lugar de Falcao; Luis Sinisterra por Juan Cuadrado.



El atacante del Leeds tuvo una acción, de entrada, en un contragolpe que arrancó con James, recuperando la esférica. Pase a Uribe y habilitación a Díaz, sirviéndole la pelota a Sinisterra, sin poder definir con claridad.



Revancha al minuto 56, en un centro de costado que Matheus Uribe no logró rematar, pero Sinisterra definió y puso el segundo gol para la tricolor. La presión de Colombia continuó, con vocación ofensiva. Durán tuvo una buena acción al minuto 62’, cabezazo, con buena dirección, pero el portero.

James Rodríguez y Luis Díaz abandonaron la cancha al minuto 63, para el ingreso de Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré. Los nuevos en Selección de mayores mostraron esa actitud necesaria, pese a no lograr concretar las acciones que empezaron a generar.



Lorenzo siguió en esa idea de ver a cada uno de los jugadores. Doble cambio al minuto 70’ y envió al campo a Yaser Asprilla y Stefan Medina, sacando a Daniel Muñoz y Matheus Uribe. En ese último tramo del compromiso, la tricolor pasó a un 4-1-4-1 y 4-3-3.



Rafael Santos Borré se reportó en el marcador, al minuto 76’ tras un pase filtrado de Yaser Asprilla, definiendo con un gran movimiento para ganarle la espalda a los defensores guatemaltecos. La opción más clara de los centroamericanos fue de López, en un remate con una curva que casi entra en el arco de Ospina, tres dedos y pasando cerca del travesaño. La cereza en el pastel la puso Yaser Asprilla, anotando el cuarto gol, con asistencia de Carrascal, al minuto 88.



Los centroamericanos encontraron el descuento, en los pies de Santis.



Más que el resultado, la necesidad remitía a ver en qué nivel están los elegidos, en qué se falló y dónde estará el fuerte de la tricolor, pese a lo prematuro del proceso. La tricolor volverá al ruedo este martes 27 de septiembre, cuando enfrente a México