¡A Colombia le repitieron la dosis! Brasil la aprovechó: análisis

Una misión muy dura tenía la Selección Colombia Femenina que ni siquiera en los manos a manos en Sudamericanos lo ha podido lograr. Las dirigidas por Carlos Paniagua lucharon hasta el final por anotarle por primera vez en la historia a Brasil, pero no pudieron vulnerar la puerta de Barbieri con sus mejores elementos. Sin goles en el historial, tampoco han conseguido victorias.

De nueva cuenta como en la Copa América, la jerarquía, esa que tan veraz es en el fútbol culminó con la ilusión de la Selección Colombia que en el segundo tiempo reaccionó, y aunque no tuvo esa claridad deseada, le plantó una buena cara a Brasil y con la frente en alto se despiden de Costa Rica sin poder igualar lo hecho hace doce años cuando quedaron cuartas en Alemania. El dominio y la superioridad brasileña en el papel demostró quienes reinan en Sudamérica por enésima ocasión.



Los mismos errores que se mostraron en los partidos pasados volvieron a ocurrir con las malas decisiones de Gisela Robledo y la mala finalización en cada acercamiento. Para el futuro, habrá que mejorar y trabajar exhaustivamente la definición que quedaron a deber durante la Copa del Mundo.



Para FUTBOLRED analizamos la eliminación de Colombia:

No tuvieron miedo: así como en la Copa América, se especuló muchísimo de la posibilidad de enfrentar a Brasil defensivamente. Sin embargo, el esquema de Carlos Paniagua fue igual a ocasiones pasadas. Salió con un 4-3-3 característico en donde regresó Gabriela Rodríguez. Esa historia de tenerle susto a las brasileñas ha quedado atrás. Le jugaron de tú a tú, en especial en el complemento, y demuestra la mejoría que ha tenido el fútbol femenino en el país.



Linda Caicedo sin magia: contra selecciones sudamericanas o latinoamericanas, se demuestra la gran marcación que le hacen a los elementos más importantes de Colombia, en especial a Linda Caicedo. México no la dejó respirar y Brasil tampoco. Linda no tuvo esa magia de salir de sus marcas por la alta presión que le hacían las brasileñas a lo largo del partido. El ingreso de Íngrid Guerra le generó un dolor de cabeza a las defensoras y le dieron una mínima libertad a Caicedo que envió un centro que paseó por toda el área de la ‘Canarinha’.



Un regreso agridulce de ‘Gabygol’: la delantera del América de Cali tampoco tuvo el protagonismo deseado después de volver al terreno de juego pagando suspensión por tarjetas amarillas. Más allá de uno que otro remate lejano, no pudo mostrar todo su potencial. Brasil ya sabe el talento de Linda, Gabriela Rodríguez y Gisela Robledo a las que les costó salir de la marca e imponer su juego.



Gisela Robledo con malas decisiones: como ha sido la costumbre, Gisela no pudo demostrar todo su juego por las apresuradas decisiones. Manejó un contragolpe que pudo ceder para Gabriela Rodríguez o acercarse más al área y definió suave a las manos de Barbieri.



El mismo error: un reflejo enorme de lo que fue la Copa América. El semblante, el mismo ante la rival a vencer: Brasil. Nuevamente llegó el error de pecar en la marca. En vez de sacar una pelota y llegar anticipadamente, Ángela Barón llegó tarde y cometió una pena máxima como Manuela Vanegas en aquella final. Las brasileñas aprovechan esas imprecisiones con goles que definen partidos, y así fue.



Reacción en el segundo tiempo: con el ingreso de Íngrid Guerra, la Selección Colombia intentó igualar, se mantuvo encima de Brasil, y la sociedad de Linda Caicedo y Guerra apareció, además, buscaron a la nariñense en varias ocasiones por su altura. Sin embargo, todo culminó en victoria por la mínima de las brasileñas.