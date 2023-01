¿No se entiende? Tomás Ángel y su no convocatoria son tendencia

Héctor Cárdenas dio la convocatoria oficial para el último microciclo de cara a afrontar el gran reto del Sudamericano Sub-20. Colombia es sede y le tocó un duro grupo con Argentina, Brasil, Paraguay y Perú: el grupo de la muerte tal vez. Los 23 convocados parecen ser los elegidos para que el combinado nacional arranque el camino en busca de clasificar al Mundial de Indonesia, teniendo en cuenta que son cuatro los clasificados a dicho certamen mundialista.



Sin embargo, en el listado de 23 jugadores que dio a conocer el estratega vallecaucano, Héctor Cárdenas, se generó el revuelo por la no inclusión de uno de los referentes en la Selección Colombia Sub-20 y es nada más ni nada menos que la ausencia de Tomás Ángel, goleador del proceso que también causó la sorpresa en la opinión pública.

No solo por el nombre de Tomás Ángel al ser hijo de uno de los grandísimos goleadores de Colombia como lo es Juan Pablo Ángel, Tomás se ganó el protagonismo en el combinado juvenil en el Esperanzas de Toulon, o ya mejor conocido como Maurice Revello en donde lució también la cintilla de capitán demostrando el líder que es, y que, de la noche a la mañana, llamen a Jhon Jáder Durán, su principal competencia en la zona ofensiva, que por sus sorprendentes participaciones con el Chicago Fire y en la Selección Colombia de mayores, se ganó el ligar en la lista de convocados.



Y es que, curiosamente, pareciera que esta fuera la gran razón por la cual Tomás Ángel no está en la lista de convocados. Aunque ha jugado muy, pero muy poco en Atlético Nacional. En el semestre pasado, solo estuvo en dos compromisos en el terreno de juego, y ni siquiera como titular. Es el goleador del proceso de la Sub-20 con ocho tantos, sacándole una importante. De hecho, en el periodismo colombiano también hay asombro por la no inclusión de Tomás. Juan Felipe Cadavid escribió en Twitter, "tiene méritos para estar en el Sudamericano, no es apellido, es ser el goleador del proceso y con diferencia", anexó una tabla de goleadores del proceso, y agregó, "cuadro de goles, incluyendo Revelations Cup, Copa Raúl Coloma, Esperanza de Toulon, Juegos Sudamericanos y amistosos contra Rep. Dominicana, Ecuador y Perú".



La sorpresa no solo pasa por periodistas, sino también en el mismísimo Atlético Nacional que no tiene información alguna de una lesión o algún impedimento que lo haga no estar en la convocatoria. Su círculo cercano, de acuerdo con la Revista Semana tampoco entiende su ausencia, "aunque respetan la decisión, no dejan de sorprenderse. Saben que es un duro golpe para el delantero que se seguirá preparando para aportar al club que representa y a la Selección Colombia en futuras oportunidades". Agregan también, "el principal argumento para dejarlo por fuera de la lista es el llamado de Jhon Jáder Durán Palacio, delantero del Chicago Fire de la MLS, quien es competencia en la posición de centro delantero de Ángel".



Así las cosas, se especulará que el '9' será Jhon Jáder Durán acompañado con Gustavo Puerta y Alexis Castillo Manyoma. La ausencia de Tomás Ángel seguirá siendo un tema de revisar, pues genera mucha polémica dejar afuera al goleador del proceso para esta competencia que puede dar un cupo para el Mundial de Indonesia de la categoría Sub-20.