Empezó la preocupación: Colombia Sub-23 perdió por 0-1 con Bolivia

La Selección Colombia Sub-23 perdió por 0-1 en Barranquilla contra Bolivia en uno de los partidos de preparación previo al Preolímpico Sub-23 que se jugará en el país desde el 18 de enero.



La Tricolor no tuvo un mal juego, pero no pudo concretar las opciones de gol creadas y sacó a figura al portero rival, Rubén Cordano.

Desde muy temprano empezaron las preocupaciones en el equipo que dirige Arturo Reyes. Colombia tenía una defensa muy suave y empezó a perder varios juegos aéreos en su propia mitad del campo.



Con un partido disputado en el mediocampo, llegó el minuto 30 y el gol para Bolivia. Gabriel Fuentes, jugador de Junior, cometió una falta dentro del área y Moisés Villarroel venció al portero colombiano Esteban Ruíz desde el punto del penal.



Desde allí, el conjunto verde se metió en su campo y la Tricolor no lograba vencer la solidez defensiva que tuvo su rival. Colombia buscaba e intentaba con Luis Sandoval y Nicolás Benedetti, quienes no pudieron marcar.



Sandoval, al minuto 53, tuvo una inmejorable oportunidad de abrir el marcador para Colombia, pues estaba dentro del área y solo frente al portero. Sin embargo, le pegó mordido y Cordano sacó el esférico al córner.



Con Edwuin Cetré y Ricardo Márquez, los colombianos también intentaron en la segunda mitad. Sin embargo, no se logró un gol que calmara las ansias del empate. En los últimos minutos, Jorge Carrascal remató y estrelló el esférico en el palo, dejando impotencia en los atacantes de la Tricolor por perder el partido.



Así formó Colombia: Esteban Ruiz; Anderson Arroyo, Carlos Terán, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Eduard Tuesta, Kevin Balanta, Iván Angulo; Nicolás Benedetti; Jorge Carrascal, Luis Sandoval.



Cambios: Ménder García por Benedetti, Ricardo Márquez por Luis Sandoval, Edwuin Cetré por Eddie Segura, Jaime Alvarado por Iván Angulo y Willer Ditta por Kevin Balanta.