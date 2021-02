La enfermería de la Selección Colombia a un mes de las Eliminatorias

Falta exactamente un mes para el partido Colombia vs Brasil, en Barranquilla, por las Eliminatorias a Catar 2022, y el técnico Reinaldo Rueda no sabe si la columna vertebral de la Selección estará disponible.

Los dolores de cabeza del nuevo entrenador tienen varios orígenes, pero tal vez el más importante sean los problemas físicos de varios indiscutibles en la lista de 23.



Ahora mismo está fuera de actividad el arquero David Ospina, el central Yerry Mina, el mediocampista -al menos así ha sido llamado en el equipo nacional- Juan Guillermo Cuadrado y el goleador Duván Zapata. Así, sin ir al detalle de todos los 'convocables', Rueda tendría que buscar opciones para cuatro puestos en los que hace un par de semanas no tenía dudas.



Da la sensación que hay tiempo suficiente para la recuperación y que podrían llegar, aunque fuera sobre la hora. El asunto es que se necesitan ellos y todos a tope para dar vuelta a una situación crítica que dejó Carlos Queiroz, con sendas goleadas contra Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1) y un equipo en caos de resultados, confianza y convivencia.



La lista de pacientes en la enfermería, por ahora, está así:



David Ospina



El arquero sufrió, según explicó Nápoles, una "distracción de primer grado en el aductor del muslo derecho" en el calentamiento del duelo del pasado sábado contra Juventus (1-0), que le daría para unas dos semanas de baja. Sin embargo, ya hace dos días volvió a hacer trabajos diferenciados en cancha y se espera que al ausencia no sea muy larga.



Juan Guillermo Cuadrado



En la era Queiroz, en la era Pékerman y seguramente en la era Rueda, el hombre de Juventus es fundamental por experiencia, polifuncionalidad y peso en el vestuario. Sin embargo, su situación médica se está siguiendo al milímetro tras confirmarse que sufrió "una lesión del isquiotibial de la pierna derecha". Primero se anunció que sería evaluado en diez días, así se hizo el pasado martes y la decisión sigue siendo esperar.



La prensa en Italia apunta a que pueda regresar para el duelo del 6 de marzo contra Lazio, tres días antes del duelo contra Porto por Champions League. Serían tres semanas de competencia antes del duelo de Colombia contra Brasil.



Duván Zapata



El delantero titular de la selección nacional encendió las alarmas este miércoles, en el duelo de Champions de Atalanta contra Real Madrid, cuando pidió el cambio, a los 29 minutos de juego. Se le vio molesto, con una gran bolsa de hielo en el muslo izquierdo, pero, según su DT, no debería ser para preocuparse: "no parece ser grave, es más una punzada alrededor del cuádriceps. Tenía miedo de hacerse más daño", dijo Gasperini.

Hacen falta, en todo caso, los exámenes médicos, pero otra vez parece que un mes de recuperación debería bastar.



Yerry Mina



Lo que se sabe del zaguero es que, en el clásico contra Liverpool, cayó lesionado y se perdió justo el duelo en el que estaba regresando a la titularidad. El DT de Everton, Carlo Ancelotti, explicó que tiene un problema en la pantorrilla y este mismo jueves habló del tiempo de baja que todavía le falta: "Creo que Mina estará fuera durante al menos dos semanas", dijo el italiano.



Si lo necesitaran con urgencia, que no es el caso con un DT que siempre apela a la prudencia, podría estar listo dos semanas antes de Brasil. Pero teniendo en cuenta sus propios antecedentes y lo que suele hacer Everton, va a jugar su primer partido solo 6 días antes del duelo contra Brasil, en Barranquilla. Todo va a ser algo precipitado.





Luis Javier Suárez



Respecto de la última convocatoria de Queiroz, el delantero del Granada será la primera baja confirmada por eliminatorias, pues sufrió una “lesión fibrilar isquiosural derecho grado II-III", que lo sacará de competencia "de 8 a 12 semanas”, según informó su equipo.



En recuperación...



La buena noticia es que Santiago Arias está en franco proceso de recuperación tras la fractura que sufriera, precisamente jugando para Colombia, en el inicio de las Eliminatorias. Tiene un mes para estar a tono en Bayer Leverkusen, aunque no se sabe si será suficiente.



Se parece un poco al caso de Falcao, quien ya está recuperado de su última lesión muscular en Galatasaray, peor lleva tres partidos esperando su regreso oficial. Este jueves el diario Sporx aseguró que este sábado tampoco estará disponible, pues su decisión y al del cuerpo técnico es no correr ningun riesgo.