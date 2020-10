¡Contado por él! Así sintió Arias la dolorosísima lesión de tobillo

El partido de Colombia y Venezuela, por la primera fecha de las Eliminatorias, quedó marcado por la impactante lesión de Santiago Arias.

El jugador de la Selección le contó a Melissa Martínez, de Nexo Espn, cómo fueron esos primeros minutos de lesión sobre el terreno de juego del estadio Metropolitano.

“Lo más impactante fue tocarme el tobillo porque de una vez sentí que no estaba en su sitio. No fue muy doloroso porque yo estaba caliente, como que no lo sentí. Luego llega el doctor y me lo acomoda, que es cuando más me duele. Lo siguiente es que se enfría el cuerpo, el pie y ahí ya me duele bastante" , contó.

Ahora Arias deberá prepararse para un largo camino de recuperación de, según dicen los médicos, seis meses o un poco más, en el que el jugador podrá recobrar la movilidad total del pie y regresar a competir a las canchas con Bayer Leverkusen y la Selección Colombia.