Colombia superó sus fallas y venció 0-1 a Japón, en debut de Queiroz

Carlos Queiroz se estrenó con triunfo 0-1 en la Selección Colombia, un partido con dos escenarios distintos, en el primero y el segundo tiempo, que se resolvió por un penalti, bien cobrado por Falcao.

Se probaron alternativas, quedó la sensación de buenas opciones en el ataque y algunas dudas en la marca, pero lo rescatable fue al capacidad del equipo de entender sus fallas y corregirlas a tiempo.



No lo pasaba bien Colombia en el primer tiempo, aunque disponía de la opción más clara apenas al minuto 3, un pase de James para Muriel por izquierda y la aparición por el centro de Villa para estrellar la pelota en el travesaño.



Pero desde el minuto 6 empezó el arquero Vargas a pasar dificultades. El primer susto fue una pérdida de Machado, quien en los primeros minutos no lucía bien integrado, que desaprovechó Doan.



Al 9 vino el primer remate a puerta de Minamino, cuando llegaba tarde Lerma –otro de lenta aparición en el inicio- y Camilo Vargas respondía bien, abajo contra su palo izquierdo.



La primera aproximación de Falcao llegó al minuto 18, doble cabezazo más para hacer presencia que para hacer daño.



Mientras tanto, Doan hacía estragos a espaldas de Machado y se animaba al 20 a rematar de afuera con mucho peligro.



El lujo de Muriel al 29, quitándose de encima la marca, se desperdició con un mal centro y la respuesta japonesa, al 34, fue una gran llegada de Shibasaki a la que le faltó un poquito de dirección.



Al 36, de cabeza, el tremendo centro de Nakashima por izquierda para Suzuki, quien cabeceó mal y perdonó, fue la más clara para el local.



En el complemento, por fortuna, se notó la mano del DT, ajustando las marcas por izquierda y reacomodando a Falcao y James en sus posiciones.

Precisamente, la aproximación del Tigre, aprovechando el rebote, terminó en caída que no era penalti y Villa en la media vuelta la envió por fuera. Y por mano del Tigre se anulaba el tanto al 53.



Entonces cambió el partido: minuto 55, llegó Duván Zapata y salió Villa. Un pestañeo de Palacios para que hicieran el daño Doan y Minamino, este último no esperaba el rebote y por eso la mandó afuera.



Colombia ajustó su ataque con la potencia de Duván y al 62 encontró premio: un remate del hombre del Atalanta provocó la mano de Tomiyasu y el cobro de Falcao para poner a ganar a la ‘Tricolor’.



Al 66 se anulaba por fuera de lugar de Muriel el segundo tanto nacional, cuando aguantaba Zapata –otra vez Zapata- con toda su humanidad, sacaba un remate alto y estaba su compañero adelantado.



Se fueron Falcao (por Uribe) y James (por Morelos), lo que no es común, y pudo ver Queiroz a buena parte de sus convocados en acción. Y Díaz tuvo l segundo al minuto 91, gran pase de Morelo y al travesaño de nuevo fue la pelota.



Bueno el balance del nuevo DT, en su estreno con victoria y sus ajustes para corregir un pobre primer tiempo. Faltan mucho ajustes, normales para tener solo dos entrenamientos, pero la sensación de Colombia, corrigiendo y ajustando sus fichas, fue buena ante Japón.