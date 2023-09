Superaron a Linda: así fue rendimiento de Colombia en Mundial Femenino

Vuelven al país antes de lo previsto, es verdad, pero con la maleta llena de satisfacción, la tranquilidad del deber cumplido y la frente en alto.

La Selección Colombia cumplió una digna presentación en el Mundial Femenino 2023 y eso le permite un regreso que merece un celebración, no como si hubiera ganado el título, pero sí acorde con las buenas presentaciones que hizo en territorio australiano.

​La página de los días felices pasará y llegará el momento de los balances. El primero, que está más a la mano, pasa por las estadísticas.

Y hay verdaderas revelaciones a la hora de medir el desempeño de las jugadoras. Por ejemplo, que en el tope de las mejor calificadas están las zagueras y no las atacantes, que algunas llamadas a registrar mejores números quedaron a medio camino y que, de las 23, seis jugadoras se quedaron sin acción.

Lo primero, la jugadora con mejor calificación en todo el Mundial 2023 no fue una atacante, a pesar de las joyas que anotaron, sino una defensora: Manuela Vanegas, con 7,4 puntos en el promedio del torneo.

Las atacantes Leicy Santos (7,18) y Catalina Usme (7,16), autoras de un par de joyas, completaron el top 3 y las jugadoras de la defensa y la arquera aparecieron en la parte alta de la tabla. Una de las revelaciones, Ana María Guzmán, apareció como bombero ante una emergencia y alcanzó a ser la cuarta mejor calificada del equipo, con 7,10 de promedio.

Después, la arquera Catalina Pérez con 7,06 de calificación, Daniela Arias (7,06) y Jorely Caabalí (7,02) se ubican en la medición de Sofascore antes que la estrella del equipo, Linda Caicedo. No es un detalle menor que, a pesar de los golazos que celebró, la colombiana que copó las portadas de los medios internacionales acabara por debajo de los 7 puntos, 6,94 para ser exactos.

Capítulo aparte para Lorena Bedoya (6,90), una de las jugadoras que estuvo en todos los compromisos y que casi siempre salió adelante, imponiéndose con autoridad en el medio campo.

​Pero la novedad más destacada, al menos en términos estadísticos, es la última posición de Mayra Ramírez: a pesar de la lucha y el sacrificio que tantas veces le aplaudió la afición, la número 9 de Colombia se fue del Mundial sin marcar goles y eso bajó su promedio hasta los 6,38 puntos. Finalmente, ninguna de las que tuvieron minutos en Australia, estuvo por debajo de los 6 puntos, lo que habla de la solidez del equipo.

Estas fueron las calificaciones totales:

Calificaciones, Selección Colombia en Mundial 2023 Foto: Sofascore para Futbolred