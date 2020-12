Desde Chile han revelado la cifra que deberá pagar Colombia por Rueda

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con la ANFP de Chile por Reinaldo Rueda. Se han confirmado las conversaciones entre ambas partes y todo va por buen camino.



Pues bien, el diario chileno ‘La Tercera’ publicó una noticia sobre los posibles sustitutos del vallecaucano y es ahí cuando entra el tema económico, ¿cuánto debe pagar Colombia por Reinaldo?

El medio aseguró que la idea es utilizar el dinero recibido en el nuevo seleccionador nacional. Así pues, la FCF deberá desembolsar un millón de dólares por el ex-Atlético Nacional.



Justamente lo anterior será un alivio para los chilenos, desde lo económico, teniendo en cuenta que no invertirán más de 1.5 millones de dólares en su nuevo estratega, Reinaldo ganaba 2.2 millones, y se apunta a que sea mucho más joven. Situación que raya teniendo en cuenta que entre su baraja de opcionados está José Néstor Pékerman, de 71 años.

​“La ANFP asume la salida del entrenador rumbo a la selección de Colombia. Por eso ya le busca un sustituto que sea joven, que tenga carácter y hambre de gloria. Los cafeteros tendrán que pagar US$ 1 millón por Rei. En Quilín usarán ese dinero para el nuevo DT, que ganará, a los mucho, US$ 1,5 millón, mucho menos que el actual técnico”, señala el diario.

​Por último, ‘La Tercera’ asegura que es necesario abaratar los costos dentro de la ANFP, esto debido a que la pandemia por el covid-19 los golpeó fuerte. La salida de Rueda es la oportunidad perfecta para “rejuvenecer la banca” con sumas de dinero más aterrizadas.