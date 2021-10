¡Dura crítica a Reinaldo Rueda! En Ecuador lo tildaron de 'cobarde'

La carrera de Reinaldo Rueda lo ha llevado a tener grandes actuaciones a nivel de clubes y selecciones nacionales. Títulos y clasificaciones a mundiales hacen parte del repertorio del vallecaucano. Es recordad con agrado en Ecuador, pues llevó al tri al campeonato del mundo, en Brasil 2014. La planificación del entrenador con Colombia continúa, de cara a la triple jornada de Eliminatorias.

Uno de los jugadores que tuvo en el camino con Ecuador fue Pedro Quiñónez, quien integró en varias ocasiones el combinado de mayores. El volante no se guardó nada al referirse a Rueda “A Reinaldo le deseo lo mejor, pero fue un cobarde, porque no le dijo al profe Quinteros qué es lo que había pasado. Se dejó llevar por los comentarios que le dijeron y no por mis condiciones. Eso es de un entrenador cobarde” Fueron las declaraciones del ecuatoriano en una entrevista con Radio Diblu.



El jugador agregó que su ausencia en Brasil 2014 fue por otro tipo de motivos, lejanos a los deportivos. Pues el colombiano al dejar el cargo, empalmó con Quinteros. Pues la versión del volante se remite a un pedido del grupo hacia Reinaldo, para que lo dejaran por fuera, por hacer supuestamente “brujería”.