¿Debe Rueda volver a la Selección Colombia? ¿Por qué sí y por qué no?

El juego está abierto: Reinaldo Rueda es la única carta de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para reemplazar a Carlos Queiroz en un momento crítico de la Selección Colombia. No hay plan B.

Para el entrenador, en cambio, el panorama está más abierto: el corazón jala y el equipo nacional es una invitación irrechazable para todos los entrenadores colombianos, pero seguir en Chile, con el respaldo total de los jugadores, que es el que importa más allá de las dudas de críticos y directivos, es una también una gran oportunidad, pues claramente, las razones económicas son su seguro para no ser despedido al primer revés, como ya pasó en la derrota contra Venezuela.



Las conversaciones ya están ocurriendo, con el aval de la Federación de Chile, según las palabras de su propio presidente. ¿Qué sigue ahora? Las decisiones, que no pasarán solo por el tema emotivo, que tiene su peso, sino por una larga lista de variables.



¿Es el momento para que Rueda asuma por segunda vez en la Selección Colombia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Repasamos los argumentos:

¿Por qué sí?





1. Experiencia



La moraleja del fallido proceso Queiroz es que no tiene sentido apostar a grandes nombres si no existe l garantía de que saben cómo competir en Suramérica y eso juega a favor de Rueda: la clasificación con Ecuador al Mundial de Brasil 2014, el proceso frustrado con Selección Colombia a Alemania 2006 (le faltó un punto), las Copas América y los duelos regionales con todos sus tintes, esos que hacen de la eliminatoria de Conmebol la más difícil del mundo, obligan a lleva a la guerra a los veteranos. Rueda cuenta además con una clasificación histórica con la modesta Honduras a Sudáfrica 2010 y no son tantos los entrenadores disponibles con dos mundiales encima.



2. Conocimiento



Si a alguien conocen los jugadores actuales de la Selección Colombia, que no son más de 1.000 como pregonaba el portugués sino un grupo de no más de 35, es a Reinaldo Rueda. Hombres como Falcao dieron el paso al estrellato de su mano y otros más, la generación de James, de Zapata, de Muriel, de Ospina, han estado en su órbita desde que eran juveniles. No hay nada del futbolista colombiano de la actual generación que se le escape y, en virtud de su experiencia y de ser el DT que más lejos llevó al país en una Copa Mundo (tercero, Mundial Sub 20 Emiratos Árabes, 2003) es el hombre para estructurar la base desde de las selecciones juveniles para que, ahora sí, alimenten al equipo de mayores.



3. Confianza



El momento anímico del equipo colombino requiere de un hombre con espíritu conciliador, un pacificador que transmita la confianza que se diluyó en los últimos dos años y que respalde a los jugadores dentro y fuera del campo desde la tranquilidad, no desde el autoritarismo. Son todas virtudes que reúne especialmente Rueda, famoso por ser para sus pupilos casi una figura paterna, una como a que en 2014 permitió firmar la mejor presentación de una selección nacional en un Mundial de fútbol.

¿Por qué no?





1. El momento



Es una realidad inocultable que el momento de la selección nacional es un arma de doble filo: o es un despegue rutilante o es una condena para el entrenador que se anime a pararse en la raya. El nivel de los jugadores llamados a ser descollantes no es el mejor, muchos han dejado de ser protagonistas en sus clubes, otros vienen mermados por problemas físicos y en un año de aislamiento y poca competencia dieron ventajas. Eso puede estar fuera del manejo de un seleccionador, que no tiene ni tendrá tiempo de trabajarlo pues, ni antes ni después de la pandemia, contará con los jugadores más de cuatro días para hacer un proceso profundo.



2. Otro proceso interrumpido



Aunque muchos le aconsejan que vuelva ahora que tiene a la FCF a sus pies, después de haberla esperado tanto, otros le piden que considere el tema a largo plazo y que apele a la memoria: antes lo sacaron de manera abrupta y no respetaron un proceso que mereció más constancia y que bien pudo terminar en una clasificación a Sudáfrica 2010, y ahora no hay garantías, ni siquiera mediante cláusulas millonarias en el contrato, de que respeten su trabajo y aguanten resultados adversos y el mal ambiente de un sector de la crítica.



"Me gusta pero siento y percibo un entorno muy duro, lo mejor para Reinaldo es que siga allá (en Chile), independientemente de cómo está, de los 4 puntos, ya avanzó en el trabajo, lo vi contra Uruguay y Chile fue el equipo que más me gustó en la primera fecha", le aconsejó Jaime de la Pava en el programa Nexo de ESPN.

​

3. Los resultados



Nadie puede negar el enorme mérito de Rueda en el Nacional campeón de Copa Libertadores 2016, que pudo lograr la doble corona en Sudamericana de no mediar la tragedia de Chapecoense. Pero hay quienes dudan de lo que han sido sus presentaciones en los Mundiales, pues no pasó de la primera fase con Honduras ni con Ecuador y ahora mismo está en serios problemas en el camino a Qatar 2022 con Chile. Los críticos aseguran que no es bueno planteando partidos de visitante, no solo por lo que le pasó a Chile recientemente contra Venezuela sino porque con Ecuador, por ejemplo, certificó el tiquete en Quito debido a que fuera de allí solo pudo ganar un juego.