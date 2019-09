Queiroz quiere más categoría: los rivales que busca para Colombia

La Selección Colombia jugará este martes su último partido en este fecha de amistosos, contra Venezuela, y luego se separará una vez más hasta dentro un mes, cuando se repita la fecha Fifa.

Es por eso que la Tricolor avanza a toda marcha para encontrar a los rivales con los cuales jugará entre el 7 y 15 de octubre.

"La situación internacional no es fácil, pero estamos cerca de encontrar rivales para octubre, ojalá que sean en Europa. Para noviembre ya está casi cerrado Perú", explicó el entrenador.

Efectivamente, hace algunos días el presidente de la Federación Peruana de Fútbol confirmó que jugarán contra Colombia, aunque eso será hasta noviembre, pues esa jornada de amistosos será entre el 11 y 19 de noviembre.

No obstante, Queiroz fue franco y no dio a conocer las selecciones a las que busca: "No me gusta especular con promesas, pero estamos trabajando y cuando tengamos decisiones se conocerá todo. No es bueno alimentar las especulaciones", dijo.

También señaló que "estamos trabajando juntos para encontrar siempre mejores selecciones. Soy una persona que cree que la base del éxito es la preparación y estamos trabajando en varios campos para mejorar las selecciones".

Así, Colombia buscará rivales del Viejo Continente para esos encuentros amistosos pues desde que llegó a la Tricolor solo ha jugado con rivales de Asia y Surámerica. La última selección europea que enfrentó Colombia fue a Francia, antes del Mundial y con un importante 3-2 a favor.