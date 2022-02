Cuando James fue duda para un duelo clave de Colombia: mal recuerdo

La información que llega desde Argentina es de lo más preocupante: James Rodríguez, uno de los mejores en Barranquilla, a pesar de la derrota contra Perú, tendría problemas físicos que le impedirían jugar esta tarde, en Córdoba.

Reportes de Blu Radio y Caracol TV afirman que el jugador no ha entrenado normalmente y se asegura que sería debido a molestias sufridas tras el desgaste sufrido el pasado viernes. La Selección Colombia lo necesita para un duelo crucial contra Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias a Catar 2022 y es una baja más que sensible.



Y es que con James el equipo gana en generación de juego, en pase y hasta en la media distancia, una tarea pendiente en el equipo de Reinaldo Rueda. Aunque juegue en Catar, no hay en el panorama nacional un jugador con sus características y con el peso y la ascendencia que lograr en el grupo.



La mala noticia es que el recuerdo más cercano que se tiene de una duda así, de un misterio total en las toldas nacionales como el que se está viviendo ahora mismo en Córdoba (Argentina), no es precisamente feliz.



Esta incertidumbre se vivió en Moscú, en el Mundial de Rusia 2018, días y hasta horas antes del inicio del duelo contra Inglaterra, por octavos e final de aquella Copa Mundo. En la rueda de prensa previa solo el DT de los ingleses, Gareth Southgate, daba como un hecho la baja del diez colombiano, que al final terminó ocurriendo: pocos olvidan las imágenes de James sufriendo aquel encuentro en la tribuna, después de gritar el empate 1-1, el cabezazo de Yerry Mina que llevó a tiempo extra y acabó definiéndose en los penaltis (4-3) a favor de los ingleses.



Así que el recuerdo no es bueno y menos a horas de un partido tan importante, una apremiante necesidad de puntos por parte del equipo de Reinaldo Rueda, que se juega la vida en esta recta final de las Eliminatorias. Se dice que lo reemplazaría Diego Valoyes, si se confirma su ausencia. En Rusia lo reemplazó Juan Fernando Quintero y no pudo hacer diferencia. Esperemos que esta vez la historia tenga otro final...