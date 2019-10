Queiroz, criticado: por qué no llamó a James, el mejor de la Selección

Carlos Queiroz anunció este martes que no llamó a James Rodríguez para los partidos contra Chile y Argelia por decisión propia. Así, desestimó que el mediocampista haya llegado a un acuerdo con el entrenador de la Selección Colombia para no estar en los juegos de preparación y así poderse quedar en Madrid, para ganar más confianza en su club, el Real Madrid.

“Vi que alguien dijo que James pidió no venir a la Selección y eso no es cierto. No tengo más respuestas ni quiero hablar de confrontaciones. Tengo que hablar con honestidad y claridad de la decisión que tomé”, aseguró Queiroz.

"Si no está uno, tiene que estar otro mejor. No nos quedamos a llorar. Nos encantaría tener aquí a Valderrama, pero no está. ¿Qué vamos a hacer Pékerman o yo? El equipo es más que yo, o que a,b,c" Queiroz #ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/b6pU7NxuLv — Win Sports (@WinSportsTV) October 8, 2019

De inmediato se encendió la polémica: ¿Es verdad que James no está en la Selección por decisión técnica? ¿Prefieren no decir que pidió permiso nuevamente para no estar en la fecha Fifa?



Pero la pregunta que más se hacen, y con la que algunos especialistas critican al seleccionador de Colombia: ¿Por qué Queiroz no llama al mejor de Colombia para fortalecer el proceso rumbo al Mundial de Catar 2022?