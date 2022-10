Polémico comentario de Jesurún a Colombia Sub 17 por cuenta de premios

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se refirió en una entrevista al tema de premios para la Selección Colombia Femenina Sub 17, que este sábado buscará la clasificación a la semifinal del Mundial en India.



El directivo aseguró que ellas no reciben premios porque "no son profesionales", sino que compiten "amateur". Sus declaraciones no cayeron bien y convulsionaron las redes.

En charla con varios medios, entre ellos el Universal de Cartagena, el presidente de la FCF respondió a la pregunta sobre un reconocimiento económico para las jugadoras que ya están haciendo historia en India. Con gesto de molestia dijo: "¿a qué premios te refieres? Los premios solo se dan a los futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateur (aficionadas)”.



El directivo agregó que "hay que entender que el fútbol femenino apenas tiene 15 años de evolución y lo comparamos con el fútbol masculino que tiene más de cien años. La gente a veces es muy alegre".



Finalmente, Jesurún se refirió a las posibilidades de Colombia de llegar hasta la final. Eso sí, tiene por delante primero a Tanzania, y de conseguir avanzar, a Nigeria en la semifinal. Aunque no se mostró muy convencido, valoró el trabajo de Carlos Paniagua y sus jugadores. "Hombre, yo no diría que vamos a la final, ojalá seamos campeones. Viene la ronda de cuartos de final y luego la semifinal, enfrentando a equipos muy poderosos. Hay optimismo y calidad".