Golpe va, golpe viene: 'a James le faltan cosas para ser un crack'

El ego, trampa eterna para los talentosos. En eso están ahora, de hecho hace varios meses, James Rodríguez y Freddy Rincón.

Las figuras de la Selección Colombia generaron polémica hace un par de meses, cuando James opinó, en entrevista con el influenciador Daniel Habib, que era el mejor jugador colombiano de la historia. Ya en ese momento le respondió Rincón y ahora el debate se ha vuelto a encender tras una nueva entrevista del histórico extremo.



"Acá en Colombia se formó una polémica de James conmigo y una cosa de esas, pero yo soy muy claro en mis conceptos y, como dicen los brasileños, 'no me quedó encima del muro' para decir las cosas. A mí James me parece un muy buen jugador, pero falta más sacrificio y una serie de cosas para llamarlo 'crack'. Son situaciones en las cuales cada quien tiene su concepto, pero el mío es justamente ese", dijo Rincón en entrevista con el medio peruano Pulso Sports.



Al referirse a aquella entrevista con Habbif, el histórico fue demoledor: "yo no tengo nada que conversar con él, porque, primero, no lo conozco y no soy amigo de él. Él tiene sus conceptos de una forma… Porque él llamó a un influenciador para que le hiciera una entrevista, que a mí ya me parece algo 'sin pies ni cabeza', pero bueno, cada uno hace de su vida lo que quiere. Y le hicieron una pregunta de quién era el mejor de Colombia de todos los tiempos, y él dijo que era él. Hasta ahí el ego de cada uno, lo respeto y no tengo nada qué decir al respecto, cada uno sabe lo que hizo y, si él se cree el mejor jugador de Colombia de todos los tiempos, se le respeta".



Y siguió: "después, eso fue lo que me dio a pensar que era una entrevista direccionada a dejarme a mí por debajo y no una entrevista simple, esta persona llega y le dice -¿y Freddy Rincón?-. Y él dice – no, Freddy Rincón está por debajo de todos nosotros-. El concepto fue un poco pesado, entonces a mí me llegaron a preguntar y yo dije; – No, dejen a James, que no sabe en dónde está parado-. Eso fue lo que yo dije, no dije más nada. Ahí se formó la polémica, porque como aquí James se ha vuelto intocable, nadie puede hablar de James porque todo el mundo 'se viene encima'. Pero como yo no soy todo el mundo, mi concepto es muy claro", detalló.



Pero entonces, ¿es mejor Rincón o James? "Ahí viene el caso de la persona, lo que se cree y el ego, una serie de cosas que cada uno maneja como quiere. Yo jamás voy a decir que soy el mejor de la historia del fútbol colombiano porque hubo muy buenos jugadores, por lo que nosotros no somos los que tienen que decir si fuimos los mejores o no.

Son ustedes los influenciadores y los periodistas, quienes pueden tener su concepto y crean la polémica y no nosotros, porque nosotros somos las personas que entran a la cancha a hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y ya les dejamos a ustedes que juzguen el resto", aseguró.