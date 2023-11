Paraguay, yo soy tu padre: Colombia se impone en la dulce Asunción

Si hay que elegir un lugar, fuera del país, que sea Asunción. Si hay que elegir un rival, que sea Paraguay. Y no porque sea fácil sino porque, por destino o fortuna o lo que fuera, parece el sitio ideal para celebrar.

Lo ha hecho de nuevo Colombia al imponerse por 0-1 contra un rival al que parece tenerle la medida, con largos tramos de notoria superioridad y un final complejo, en el que hubo demasiadas licencias y llegó a estar en riesgo la victoria. No fue así, felizmente. Porque el destino es sonreír en Paraguay.



Asunción, en modo Barranquilla, cálida y cómoda para los colombianos, veía en los primeros minutos las primeras señales de un equipo decidido a no armarse problemas: a los 5 minutos avisaba Mina, el inesperado titular que confirmaba su presencia por su buen juego aéreo ofensivo, pero ni él lograba definir bien ni era penalti la falta que pedían sobre Lerma. Había que esperar.



Por suerte solo fueron seis minutos, lo que tardó el cambio de frente de Borja a Muñoz en llegar al botín de Borré, cuyo remate pegó en la mano de Alderete. Ahora sí penalti, ahora sí un cobrador designado como el barranquillero, ahora sí arriba Colombia 1-0 contra Paraguay, en la siempre favorable Asunción.



Perdonaba una más Borré en el gran pase de Muñoz y parecía estar en el plan de los paraguayos la realidad de verse abajo, pues reaccionaron con aplomo, no reventando pelotas arriba sino presionando en el medio, desconectando a Lerma y Castaño, y abriendo pases por la derecha, donde Mina quedó retratado en su inactividad en el duelo personal que en velocidad le ganó Sosa, quien por fortuna erró la definición y la mandó muy elevada. Strike 1, Yerry.



La mejor respuesta de Colombia llegó sobre los 35, una soberbia habilitación de Lerma que increíblemente se le fue apenas desviada a Borré y entonces el momento de James: a los 41 hizo un primer remate a ras de suelo amenazante y a los 43 metió un hermoso zurdazo que rebeldemente se le estrelló en el travesaño, con el portero vencido. El daño colateral, las amarillas a Jhon Arias, muy sacrificado en marca, y a Mina... otra vez el DT corriendo riesgos con su querido caucano.



El complemento traería la mejor opción de Luis Díaz, una asistencia fenomenal de James que remató el guajiro pero adivinó el arquero para mandarla por arriba en el rechazo. Y se ganaba Muñoz la más tonta amarilla, la que lo saca del partido contra Perú el próximo año, y no reaccionaba Paraguay porque, al parecer, ya no tenía más repertorio, y era un desperdicio de tiempo para Colombia no anotar el segundo.



Pero con todo, una jugada se revisaba en el área nacional por posible penalti y varios empezaban a acusar cansancio y a pedir a gritos el cambio: se iban James, Borré, Díaz y Castaño y llegaban Carrascal, Córdoba, Campaz y Uribe, misión cumplida para unos, oportunidad de oro para otros.



Y ojo que mientras se acomodaban sorprendía Paraguay con el remate de Sosa que de puro reflejo salvaba Vargas, el arquero gana partidos de la selección nacional y luego Lucumí se atravesaba en la definición de Cardozo y... ¡qué ventaja daba Colombia por no ser preciso en la búsqueda del segundo gol! Ni con los titulares ni con las alternativas mejoró la finalización, incómodo fantasma del inicio de las Eliminatorias.



La fortuna y el reloj acabaron siendo aliados de la causa nacional, que se apuntó un triunfo azaroso al final pero triunfo al fin, en una plaza dulce como Asunción, donde hace casi tres décadas que no cabe la tricolor. Son seis puntos de seis en juego en esta doble jornada, el tercer lugar de la tabla (12 puntos) y la pausa de casi un año desde la tranquilidad del deber cumplido. El modo Navidad se activa ahora.. hay razones para celebrar.