Nueva versión de charla entre James y Queiroz: el 10 no puso condición

Mucho se ha dicho sobre la conversación que habrían tenido en España el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, y James Rodríguez, uno de los capitanes.

Una versión periodística indicaba que el zurdo se habría citado en Madrid con su DT y con Mario Yepes, director deportivo de la Federación de Fútbol (FCF) y que, cuando el portugués le mencionó la posibilidad de ser suplente, él habría dicho que no estaría en la Selección Colombia en esa condición.



Sin embargo, en las últimas se horas se habló de otros detalles de aquella misma conversación, que dejarían mejor parado al capitán colombiano.



El diario El Tiempo, citando fuentes del entorno del jugador, afirmó que efectivamente se habló de la posibilidad de venir a la Selección sin garantía de ser titular, ante lo cual James manifestó su desacuerdo, pero no habría mencionado en ningún momento que no atendería una posible convocatoria.



Según la fuente, Queiroz le habría explicado que sus reservas tienen que ver con la poca regularidad del futbolista en el Real Madrid y con sus consecutivas lesiones, sin llegar a convencer al zurdo y sin llegar a ningún acuerdo.



Queda también la duda de quién filtró la supuesta conversación, pues algunos apuntan a Yepes, mientras otros señalan a un alto directivo de la FCF, quien habría cometido la infidencia.



Aun así, en el seno de la FCF estarían a la espera de ver el nombre de James en la próxima lista de jugadores bloqueados y en la convocatoria final para el duelo contra Venezuela, en Barranquilla, en el inicio de la Eliminatoria a Qatar 2022.