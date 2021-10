Vélez no se reservó con Alfaro: ‘Ecuador me engañó, llegó a no jugar’

El empate entre Colombia y Ecuador dejó un montón de reacciones, pero, en su gran mayoría, recae la crítica al juego planteado por ambas escuadras, por las pocas opciones y falta de creación. En el caso de los de Rueda, por el planteamiento, mientras que los de Alfaro, por su estilo. Carlos Antonio Vélez dio su punto de vista, en el programa Planeta Fútbol de Win Sports, dando inicio al mismo y dejando su pequeño comentario al respecto.

Habló de la escasez de puntos que puede tener Colombia, teniendo en cuenta los partidos restantes “Si el adversario hace algo más, porque Ecuador hizo poco, seguramente Colombia tendrá dificultades para conseguir los puntos. Quedan 18, tenemos que conseguir 12, el margen de error se reduce, solo se pueden perder seis unidades. Hay que ganar los partidos que quedan en casa y a Venezuela de visita, porque supone que contra Brasil y Argentina la cosa no será fácil”.



“Veníamos expresando en los últimos partidos por el juego de Colombia, nos ilusionó lo hecho contra Chile, que venía mal. Ese día mostramos unas formas que desaparecieron. Cada partido que pasa son dos pasos hacia atrás, por no decir tres o cuatro. Lo de hoy fue la demostración de la falta de juego, nos quema la pelota. Afortunadamente hay jugadores que pueden resolver el problema, como el caso Cuellar, entró y empujó al equipo” Agregó con el cambio que ha tenido la tricolor en los partidos pasados.



Criticó el planteamiento por parte del estratega colombiano “El profesor Rueda puso un equipo muy popular, para el hincha, ofensivo. Era más uno para la tribuna y la galería, no para afrontar un reto de este tipo. Cuadrado de lateral sin tapar la salida. Quintero arranca ahí, pero su labor defensiva es nula. La generación desde el medio no estuvo, nos presionaron y nos molestaron”.



También habló acerca del cuadro visitante y su planteamiento “Cuando decidieron jugar, personalmente, Ecuador me engañó. Fui a ver 95 minutos de juego y ellos se dedicaron a no jugar. Me hizo recordar la vieja época de Estudiantes de La Plata, de hace 50 años. De tirarse al piso, a parar los partidos. Alfaro nos metió en el túnel del tiempo y su planteo fue no jugar”.



Concluyó con la opinión acerca del cuerpo arbitral, en su accionar en el Metropolitano “Me dio pena porque Ecuador tiene buenas individualidades. Fue un espectáculo deplorable. Con complicidad de la terna arbitral desastrosa a la que salvó el VAR. Increíble, el VAR que tanto detesto, fue el salvador de la patria, porque el señor arbitro dio como penal una jugada ilegal por posición adelantada y dio gol en una acción ilegal de acuerdo a las normas actuales”.