Oficial: Colombia volverá a ser sede de Mundial juvenil de la FIFA

Confirmado: Colombia ha sido elegida como sede de la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA, que se desarrollará del 5 al 22 de septiembre de 2024.

En las próximas semanas se anunciarán las ciudades que servirán de sede a 16 selecciones participantes.



"El consejo de FIFA, que es liderado por el presidente Gianni Infantino, eligió hoy a Colombia como sede de la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA 2024", confirmó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



El país sumará un gran torneo de la FIFA, que se suma a las sedes de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA en 2011 y la Copa Mundial de Futsal de la FIFA en 2016, Además, por parte de Conmebol, también albergó la Copa América Femenina 2022, el Preolímpico 2020, el Conmebol Sudamericano Sub 20 2023 y próximamente la Conmebol Libertadores Femenina 2023, que se estará disputando en el mes de octubre.



"Desde el Comité Ejecutivo de la FCF, queremos destacar el respaldo recibido por el Gobierno Nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, que en una misiva enviada el pasado 9 de mayo mostró su compromiso para que Colombia y la Federación, recibieran el aval en la realización de tan importante torneo futbolístico mundial", destacó la FCF.



“Nuevamente la mirada del mundo estará en nuestro territorio por cuenta del fútbol y es algo que nos enorgullece como colombianos. Esto es un logro como país y así debemos vivirlo, apoyando a nuestras mujeres futbolistas, que cada vez que se ponen la camiseta de la Selección nos representan con pundonor y dejan en alto a Colombia. Por ellas pedimos esta sede y nos la concedieron, ahora tenemos que hacer una fiesta digna aprovechando, además, la conmemoración de los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol, con la ilusión que la copa quede en casa”, dijo el presidente de la FCF, Ramón Jesurun.