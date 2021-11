¿Estarán en el radar de la Selección? Ni por las curvas se asoman

Las convocatorias de la Selección Colombia dan partida para el debate, de quién faltó, las sorpresas de los elegidos y aquellos, que según el criterio de algunos, no tienen fundamento para estar en la Selección. Reinaldo Rueda destapó su lista de cartas, un total de 28 jugadores, entre ellos del entorno europeo, colombiano, mexicano, estadounidense, entre otros.



Pues esa misma reflejó el trabajo que hace el vallecaucano y su cuerpo técnico, ampliando el panorama de opciones. Novedades, pero siguen jugadores que antes eran llamados, otros que han cumplido a cabalidad en sus respectivos equipos, que no entran en los planes, por el momento, de Reinal#do Rueda.



Jeison Murillo no ve convocatoria de la tricolor desde el año pasado, precisamente estuvo en la goleada contra Ecuador, esa que sentenció, para muchos, a Queiroz y a más de uno en la tricolor. En lo que va de Liga de España ha disputado un total de nueve encuentros con el Celta de Vigo, todos como titular.



Juan Camilo Hernández mandó un mensaje, luego de conocerse la convocatoria de Rueda, afirmando que es de trabajo y esmero. Luego de su paso por España, recaló en el dueño de sus derechos, el Watford, donde lleva siete partidos, siendo alternativa y entrando desde el banco, con un tanto marcado en Premier League.



Jhon Córdoba causó polémica en los anteriores llamados, mostrando el descontento por no ser llamado aún por Rueda, pese a tener buenos números en Rusia y lo que fue su paso por la Bundesliga en Alemania. Actualmente lleva 12 encuentros disputados con Krasnodar, donde ha marcado cinco tantos, siendo inicialista en 10 ocasiones.



A Duván Vergara lo pedían en la tricolor desde su época en América, donde mostró su desborde y picante por la banda. Desde que está en Monterrey, ha disputado 15 partidos, con cuatro tantos a favor, además de ser campeón de la Conca Champions.



Son posiciones en las que las alternativas están, además del accionar de algunos que están destacándose en sus ligas, lo cual complica la labor de Reinaldo, al dejar a algunos que podrían aportar, pero, tomado por otros que a criterio del estratega, pueden hacerlo mejor.