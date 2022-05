Colombia, a conocer rivales en Mundial Femenino Sub-20: ABC del sorteo

Entre el 10 y el 28 de agosto, Costa Rica acogerá la décima edición del Mundial Femenino Juvenil, que tendrá como sedes a San José y Alajuela, jugando en sus dos principales estadios. La Selección Colombia, segunda en el Campeonato Sudamericano Sub-20, será una de las 16 selecciones participantes, y este jueves 5 de mayo conocerá su suerte en la fase de grupos.



El seleccionado que dirige Carlos Paniagua estará en el bombo 4 junto a Países Bajos, Canadá y Australia, y tendrá como cabeza de grupo, según su suerte en el sorteo, a Costa Rica (país anfitrión), Alemania, Francia o Japón (vigente campeón). Esta será la segunda participación de la tricolor en un mundial femenino de esta categoría.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el sorteo del Mundial?



El evento del sorteo será este jueves 5 de mayo en el Teatro Nacional de San José, de Costa Rica, que será la principal sede del torneo. La gala iniciará a la 1:00 pm, hora local, 2:00 pm (hora colombiana). La anfitriona será la futbolista Shirley Cruz, reconocida capitana de la selección y mayores y quien juega para Alajuelense. Estará junto al exfutbolista y entrenador, Paulo César Wanchope.



Este sorteo contará con la transmisión de la FIFA y se tendrá a las 16 clasificadas divididas en bombos de cuatro equipos, basándose en una clasificación que incluye los últimos resultados. Además de Colombia y las mencionadas cabezas de grupo, estarán Australia, Brasil, Canadá, España, EE. UU., Ghana, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Países Bajos y República de Corea.



FIFA explicó que el sorteo comenzará con cuatro bombos numerados del 1 al 4, que contienen los nombres de cada una de las selecciones. Los cuatro bombos de los grupos se etiquetarán con las letras A, B, C y D. En cada uno de ellos, habrá cuatro bolas con los números de posición de las selecciones (1, 2, 3 y 4) en el grupo respectivo.



¿Quiénes estuvieron en el único Mundial Sub 20 que disputó Colombia?



Colombia tiene una buena camada de jugadoras juveniles que se encargarán de renovar el equipo absoluto en un futuro no muy lejano. Entre las actuales figuras están Linda Caicedo, Gisela Robledo, Gabriela Rodríguez, María Reyes y Ana María Guzmán, solo por mencionar algunas. Estas referentes que llevarán la bandera tricolor en Costa Rica podrían estar integrando el equipo de Nelson Abadia en la Copa América que será en julio.



La selección nacional tendrá su segundo reto mundial en territorio costarricense, después de haber competido en Alemania 2010. En aquella competición tuvo una destacada actuación donde igualó 1-1 con Francia, goleó 3-0 a Costa Rica y perdió con Alemania 3-1. En cuartos de final, Colombia derrotó (2-0) a Suecia y tras caer en la semifinal ante Nigeria, peleó el tercer puesto con Corea del Sur. Colombia finalizó cuarta tras caer 1-0.



Aquel seleccionado que dirigía Ricardo Rozo tenía a grandes figuras como Natalia Gaitán, Liana Salazar, Carolina Arias, Daniela Montoya, Tatiana Ariza, Yoreli Rincón y Lady Andrade. Muchas de esas jugadoras fueron referencias gracias al destacado Mundial Sub-20 que hicieron y varias de ellas se mantienen en la selección absoluta.