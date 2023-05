¿Por qué no llegó Bielsa a Selección Colombia? Vélez entregó detalles

Días antes de confirmarse la salida de Reinaldo Rueda de la dirección técnica de Selección Colombia, el nombre del argentino Marcelo Bielsa volvió a sonar con fuerza, como ya había pasado años atrás. Sin embargo, en junio de 2022 se confirmó la llegada de otro argentino, Néstor Lorenzo (exasistente de José Pékerman).



El nombre del hoy técnico de Uruguay gustó en 2007, justo después de la salida de Rueda, quien dirigió entre 2004 y 2006. La Federación Colombiana de Fútbol intentó contratarlo en aquella oportunidad pero su vinculación no se dio y empezó a especularse con las supuestas razones.



Solo hasta este jueves, el periodista Carlos Antonio Vélez habló del tema y dio detalles de lo sucedido. El experimentado entrenador habría puesto muchas "trabas", entre ellas la sede.

En medio de Planeta Fútbol, de Antena 2, Vélez aseguró que el primer motivo del 'NO' de Bielsa fue la sede de la Selección Colombia. En 2007, la FCF todavía no tenía sede deportiva en Barranquilla (se inauguró en 2021). Ante esto, los directivos le propusieron entrenarse en la sede deportiva en Bogotá y jugar en El Campín, pero no quería un equipo en la altura.



La segunda razón por la que se congeló su vinculación, según Vélez, se dio porque quiso un contrato de un mes, como un "periodo a prueba" para analizar el entorno y conocer a los jugadores. Claramente, su petición no caló bien y fue rechazada por la FCF.



En ese momento, las directivas tomaron la decisión de reemplazar a Rueda con Jorge Luis Pinto. Después estuvo Eduardo Lara, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, Leonel Álvarez y en 2012 aterrizó Pékerman. Carlos Queiroz, y Reinaldo Rueda, en su segunda etapa con la tricolor, antecedieron a Lorenzo.