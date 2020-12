Díaz rompe el silencio: conflicto en la Tricolor y la llegada de Rueda

Son pocos los jugadores de la Selección Colombia que se han atrevido a hablar de la Selección Colombia, luego de la bochornosa doble fecha de Eliminatorias, el las que el combinado nacional perdió, en Barranquilla, 0-3 con Uruguay, y en Quito 6-1 con Ecuador.

Pasada la página, con la destitución de Carlos Queiroz, la Federación Colombiana de Fútbol está en la búsqueda de un nuevo director técnico, el cual tendrá como objetivo principal enderezar el camino de Catar 2022 y una buena presentación en la Copa América del 2021.



Justamente, Luis Díaz, uno de los futbolistas de la Tricolor con buen presente en Europa, rompió el silencio y habló con el Diario Marca sobre los rumores de 'camerino roto' en la Selección Colombia, la posible llegada de Reinaldo Rueda y su presente deportivo en el Porto.

Selección Colombia



Salida de Carlos Queiroz: "Son decisiones que el fútbol tiene. Un día estás bien, otro mal, son las cosas del fútbol y de los técnicos. Es un míster que trabajó e hizo muy bien las cosas. Se va por la puerta grande a pesar que se fue de esa manera, con esas derrotas", dijo.



Derrota contra Uruguay y Ecuador: "La gente mira los malos resultados más que todo, porque siempre quieren que su equipo gane. Fueron dos partidos difíciles para nosotros, nos costó mucho esas derrotas pero fue grandioso el trabajo que hizo el míster y dimos lo mejor con él".



Conflicto interno: "Son cosas que la gente habla. Nos duele a nosotros y al míster. Los jugadores hablamos entre nosotros en el camerino, pero no hubo malentendidos. No fue verdad aquello que se dijo. Entre nosotros hay una unión y una alegría increíbles. Lo que dijeron fue totalmente falso. Siempre hay buen ambiente. De hecho, cuando yo llego por primera vez a la selección, pareciera que hubiera estado allí toda la vida, me recibieron muy bien", explicó.



Nuevo DT de la Selección Colombia



Posible llegada de Reinaldo Rueda: "No conozco mucho como persona al 'Profe Rei' pero me suena bien su posible llegada. He escuchado que hay varias opciones pero me suena bien... Yo estoy totalmente disponible para cualquiera que quiere ayudar al equipo".



Copa América 2021: "Estamos muy ansiosos por probar otra Copa América, queremos llevarnos ese titulo y más porque seremos locales. Daremos el todo por el todo, trataremos de sacar esa Copa adelante y ojalá la podamos lograr"



"Colombia ha crecido mucho, en nombres, en jugadores fuera... El fútbol colombiano ha crecido mucho y hemos demostrado en los partidos que tenemos con qué luchar en cualquier partido", dijo.



Presente en Porto



"He tenido un buen comienzo de año gracias a Dios y al equipo por el trabajo que se está realizando. Estoy contento, trabajando y aprendiendo cada día más, creciendo para poder aportar al equipo de la mejor manera".



"Estoy mejorando en la toma de decisiones, definiendo mejor. Y a nivel de grupo me he adaptado de buena manera, me han recibido muy bien y eso es indispensable".



"Es una motivación estar en un club tan grande como éste y te motiva a hacer un buen trabajo. Históricamente, hemos rendido de muy buena manera los colombianos. Cuando tuve la oportunidad de elegir, no me lo pensé por todo lo que representa Porto y por todo lo que han hecho los jugadores colombianos que han estado aquí".



"(Falcao y James) Ellos representan mucho aquí. Son figuras que nunca saldrán de los corazones de la hinchada del Porto. Me motivan porque tengo que dar más de lo que han dado ellos incluso", concluyó.