Selección Colombia femenina suma baja para Juegos Olímpicos

La Selección Colombia femenina está de gira por Estados Unidos como preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 y luego de la victoria 1-0 ante México, el técnico Ángelo Marsiglia recibió una dura noticia de cara a lo que será esa participación.

La volante Lorena Bedoya, una de las futbolistas que estuvo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, dio a conocer a través de un comunicado a través de sus redes sociales que no estará con Colombia en los Olímpicos tras sufrir lesión de ligamento cruzado en una de sus rodillas.



“Le pondré una pequeña pausa a mis sueños. Muy triste por la lesión que acabo de sufrir (Ligamento cruzado anterior) y porque me perderé un sueño que he tenido de niña, que es poder participar en unos Juegos Olímpicos. Pero siempre teniendo en cuenta que todo pasa por alguna razón y tal vez no era el momento de cumplir ese anhelado sueño”, dijo Lorena Bedoya en su Instagram.



Cabe mencionar que, para esta fecha FIFA ante México y Guatemala, Ángelo Marsiglia no la tuvo en cuenta, pero era una de las fijas en este proceso.



Ahora, la futbolista del Real Brasilia tendrá que dedicarse a la recuperación y estará más de ocho meses por fuera de las canchas.