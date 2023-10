Linda Caicedo no jugó amistoso con Colombia y esta es la razón

La Selección Colombia femenina enfrentó su segundo partido amistoso contra Estados Unidos en San Diego, California y pese a que en su primera salida había logrado un empate sin goles, en esta ocasión, las norteamericanas se impusieron por un marcador de 3-0.

Sin embargo, durante el partido hubo algo que llamó la atención y fue la ausencia de la joya del Real Madrid, Linda Caicedo, quien había estado en el primer amistoso, pero no apareció ni en el banco de suplentes del seleccionado colombiano.



Muchos se preguntaron por qué Linda Caicedo no había hecho parte del juego, pero la verdad es que no estuvo por temas profesionales, pues tenía programado un viaje a París, Francia.



Pues bien, la razón exacta es que Linda Caicedo está nominada al Balón de Oro 2023 y la colombiana tenía que viajar con anterioridad para preparar su asistencia a la gala de la revista France Football.



Hay que recordar, que Linda Caicedo se encuentra entre las jugadoras finalistas al Balón de Oro femenino tras su buen Mundial con la Selección Colombia en Australia y Nueva Zelanda. Allí, estará compitiendo con futbolistas de talla mundial como Aitana Bonmatí, sam Kerr, Alexandra Popp, Olga Carmona y Salma Paralluelo.