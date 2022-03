Colombia se alista para el Mundial Sub-17: ¿la quinta será la vencida?

Después de una inmensa participación en el Sudamericano Femenino Sub-17 en Uruguay, y con pocos meses de trabajo por parte de Carlos Paniagua desde su llegada al combinado nacional, la Selección logró anotar 20 goles y apenas recibió dos tantos en su andar. Clasificó, y llegó al partido final invictas y cayeron en un excelente partido ante Brasil que finalmente se quedó con el título. Las colombianas, junto con las brasileñas y, por último, Chile que logró sellar su clasificación, intentarán dejar el buen nombre del continente sudamericano en alto cuando disputen el Mundial de la categoría en el mes de octubre. Esta será la quinta ocasión en la que las cafeteras acceden a la cita orbital, esperan esta vez pasar la fase de grupos.

Para hablar de la historia de los Sudamericanos Sub17, vale la pena remontarse al 2008 cuando se celebró la primera edición del certamen en Chile. Una Selección Colombia liderada por Ingrid Vidal, Laura Marcela Cosme, Tatiana Ariza, Liana Salazar, Paola Sánchez, Natalia Gaitán y Yoreli Rincón, entre otras talentosas que lograron alzar el trofeo igualando en la fase final con Brasil gracias a dos victorias y una derrota con seis unidades. Sin embargo, los goles de diferencia le dieron el título a las colombianas y la clasificación a Nueva Zelanda, país anfitrión del primer Mundial de la categoría.

Colombia compartió grupo con Dinamarca, Canadá, y las anfitrionas, Nueva Zelanda. No obstante, el camino no fue el mejor a causa de una derrota y dos empates ante las danesas y canadienses a un tanto en ambos encuentros. Tatiana Ariza hizo historia convirtiendo el primer tanto del combinado nacional en una cita orbital de la categoría. Infortunadamente, ocuparon el último lugar de la tabla y no pudieron acceder a los cuartos de final.

Cuatro años después, Colombia volvió a clasificar a un Mundial dejando grandes resultados en el Sudamericano celebrado en Bolivia. Las cafeteras accedieron a la fase final como segundas del Grupo B que compartieron con Brasil, Venezuela, Paraguay y Chile. Ya en la siguiente instancia quedaron en el podio clasificando a Azerbaiyán. En dicho certamen se midieron contra las anfitrionas, Canadá y Nigeria consiguiendo tan solo una victoria ante Azerbaiyán por 0-4 y quedaron cerca de lograr su paso a cuartos de final.

En 2013, superaron a Brasil en el Grupo B del Sudamericano celebrado en Paraguay. Fue con la mínima diferencia con un solitario tanto de Leidy Asprilla, posteriormente, accedieron a la fase final con nueve unidades y lograron ser subcampeonas del certamen detrás de las venezolanas. Esto les permitió acceder al Mundial de Costa Rica en donde enfrentaron a Nigeria nuevamente, China y México. Sin embargo, no lograron obtener ninguna unidad en su tercera participación en una copa del mundo. Una pálida presentación de las colombianas.

Ya en el 2018, lograron quedarse con la cima del Grupo A, en donde volvieron a salir victoriosas ante Brasil en la fase de grupos por la mínima diferencia gracias a la colombo estadounidense, Natalia Ramírez a los seis minutos de la primera parte. En la fase final, clasificaron con cuatro unidades, detrás de Brasil que lideró la ruta para llegar al Mundial de Uruguay de la categoría. En dicho campeonato en territorio charrúa, Colombia enfrentó a España, Canadá y Corea del Sur. Una gran presentación ante las canadienses para debutar aguantando 77 minutos en ceros, pero finalmente, cayeron holgadamente 3-0. Luego, igualaron contra España, que a la postre fueron campeonas del mundo, y empataron contra Corea del Sur. Las colombianas vieron de cerca su primera clasificación a cuartos de final. Dicen por ahí, la quinta será la vencida. Las cafeteras esperarán sus rivales en India y buscarán ganarle a la historia sellando el pase a cuartos de final.