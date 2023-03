Plan de Selección Colombia: ¿convocar a mayores para jugar en Sub-20?

La Selección Colombia es una sola y la manera de hacer que crezca es que trabajen de esa manera, como una unidad. Fue un sueño imposible en aquella dorada era de José Pékerman pero ahora, al parecer, avanza de manera firme.

Solo así se entiende el que sería el plan de acción para este mes de marzo, que tiene varios compromisos importantes para los equipos dirigidos por Néstor Lorenzo (mayores), Héctor Cárdenas (Sub-20) y Juan Carlos Ramírez (Sub-17).



El itinerario es apretado: en los próximos días habrá un campamento de preparación para el Mundial Sub-20 de Indonesia en España, donde se disputarán dos amistosos: contra Gales, el día 23, y contra Suecia, el 26.

La Sub 20 comienza su preparación para el Mundial en Europa.



Y en marzo también habrá acción para los mayores en dos amistosos: el 24 contra Corea del Sur y el 28 contra Japón.



Ahí, según el periodista Julián Capera, se habilitará el plan de integración de las selecciones: como los clubes están obligados a ceder jugadores al equipo de mayores en la fecha FIFA pero no a la Sub 20, los que tengan inconvenientes de préstamo estarán en la lista de Lorenzo y no la de Cárdenas.



¿Con quiénes operaría el plan? Con dos jugadores puntuales: Gustavo Puerta, hoy en Nuremberg cedido por Bayer Leverkusen, y con Jhon Jader Durán, del Aston Villa y quien se perdió el Sudamericano precisamente para adelantar su fichaje. Ambos están en los planes del equipo juvenil y el de mayores.



🚨🇨🇴 OPERACIÓN MARZO: ¿QUIÉNES A LA DE MAYORES Y QUIÉNES A LA SUB-20? + TODO EL CASO ÓSCAR CORTÉS.



Los espero en mi canal…



Los otros dos juveniles en el radar de Lorenzo serían Óscar Cortés y Kevin Mantilla, de Millonarios y Santa Fe, respectivamente.