¡Factor sorpresa en Colombia! Fichas para jugar en más de una posición

Reinaldo Rueda se habrá ganado alguna cana más a la hora de armar la convocatoria de Selección Colombia, en la que no solo estuvieran los mejores sino también aquellos que le puedan dar una mano en caso de emergencia.

El entrenador tiene varias fichas que se acomodan a jugar en distintas posiciones, una ventaja competitiva a la hora de sorprender a los rivales por las Eliminatorias a catar 2022.



En vez de improvisar jugadores, a quienes les sobra sacrificio para ponerse hasta los guantes del arquero si es que así se aseguran un lugar entre los titulares, Rueda ha querido tener disponibles a quienes tienen memoria y conocen las obligaciones en más de una posición en la cancha. Les dicen polifuncionales, para él son cartas que se podrán jugar contra Perú y Argentina no solo en medio de la contingencia de un partido sino también, vale decirlo, si alguna situación imprevista por covid 19 le impide usar a los habituales en cada puesto.



Estos son los hombres y las posiciones que pueden ocupar en caso de emergencia en Colombia:



Juan Guillermo Cuadrado Bello – Juventus (ITA)

Es el polivalente por excelencia en esta en casi todas las convocatorias de Colombia en los últimos años. Es lateral derecho, es mediocampista con vocación de marca y es también extremo. 'Al son que le toquen baila'. En esta temporada, a pesar de una baja por covid 19 y algunos problemas de lesiones, sumó 39 partidos en todas las competencias, con dos goles y 19 asistencias, lo que le convierte en una pieza fundamental para Rueda.



Daniel Muñoz Mejía – KRC Genk (BEL)

Ha dicho hasta la saciedad que se siente muy cómodo como lateral derecho, pero ha jugado varios de sus 43 partidos de la temporada (un gol y 7 asistencias) como central por derecha. Además, en sus días en Atlético Nacional, también fue mediocampista por ese sector, lo que ayudaría en caso de necesidad.



Stefan Medina Ramírez – Monterrey (MEX)

No fue su mejor año por culpa de los problemas físicos, pero con todo se las arregló para terminar la temporada con 26 partidos y un gol en Monterrey. Su posición natural es la de zaguero central, de hecho jugó algunos partidos recientes en ese puesto, pero a Colombia ha venido como lateral derecho, cumpliendo a cabalidad.



William Tesillo Gutiérrez – León (MEX)



El defensor de León de México no tiene discusión: suma 38 partidos con su club. Pero probó como lateral izquierdo en la pasada administración, un poco por un caso de extrema urgencia, y resulta que fue una buena alternativa. Para ese puesto lo llamó Rueda, según sus propias palabras.



Yairo Moreno Berrío – León (MEX)



Su presencia fue una de las sorpresas de la convocatoria, pero tiene una explicación: aunque con Queiroz era mediocampista consolidado, en la era Rueda se ganó el puesto por sus actuaciones como lateral izquierdo en el León de México. Así lo confirmó el propio técnico Rueda. Tiene 28 apariciones en la temporada, anotando dos goles y reportando dos asistencias.



Jefferson Lerma Solís – A. F. C. Bournemouth (ING)



Cuesta imaginarlo en otro sector del campo que no sea la mitad, pero sí que tiene una experiencia adicional, que puede ser vital: sabe jugar como lateral derecho. Su equipo busca regresar a la Premier League y es en gran parte gracias al equilibrio que aporta y a un detalle no menor: tiene un gran remate de media distancia. Lleva tres goles y dos asistencias en los 47 partidos que ha disputado durante la temporada.



Rafael Santos Borré Maury – River Plate (ARG)



¡Por fin! Su momento de consolidarse en la Selección Colombia parece haber llegado con Reinaldo Rueda, después de que se pidiera una y otra vez. Su techo llegó con Gallardo en River Plate y su presente, a pesar del ruido por un posible cambio de equipo, es ideal. Solo falta confirmarlo vestido de amarillo. Suma 16 goles y 8 asistencias en la temporada y puede ser un 9 de área (duro competirles ahí a Muriel y Zapata) pero también puede ser extremo o ser un atacante por fuera, arrastrando marcas para liberar a sus compañeros.