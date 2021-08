Quintero despejó dudas y habló del partido vs Bolivia: ¿será titular?

Juan Fernando Quintero se encuentra motivado e ilusionado por su regreso a la Selección Colombia para disputar la triple fecha de Eliminatorias rumbo a Catar 2022.



El volante creativo atendió a los medios desde territorio boliviano y aseguró que está listo física y mentalmente para asumir el primer reto en La Paz, ya sea de titular o suplente, pues considera que el objetivo primordial del equipo es conseguir la victoria.

"El profesor (Reinaldo Rueda) tiene experiencia para poner a los hombres para este partido. En mi caso queda prepáreme bien, respetar las decisiones sea titular o no. Tenemos grandes jugadores, lo más importante es que Colombia gane... Estoy motivado, contento, por estar en mi Selección representando a mi país", dijo.



Y añadió: "Uno siempre está bien, no es ajeno a las cosas, hay que estar preparado. Acá es un trabajo de todos, del trabajo que envían para estar preparado para la Selección... Mentalmente, físicamente, el minuto que esté dentro del campo, voy a tratar de dar lo mejor".



Sobre su presente en China, 'Juanfer' fue directo y aseguró que viene con ritmo de competencia, lo cual le permite estar en condiciones para los minutos que le toquen jugar.



"Terminé un torneo durante 27 días que fueron 9 fechas en China; llegué a entrenar al DIM, me preparé, y pude llegar en buenas condiciones. Estoy muy contento por llegar a la Selección para aportar en lo que me toque en estas tres fechas... (Liga China vuelve hasta diciembre) Yo no pienso en el futuro, estoy pensando en Bolivia, estoy bien físicamente, la única realidad es que estoy en la Selección. Lo más importantes son estas tres fechas por lo que se viene. Ahora estoy enfocado en estar hoy presente con la Selección".



"Muchos no ven el fútbol chino, vengo de 9 fechas seguidas titular, jugando cada 3 días partidos importantes con altas temperaturas. He estado a la altura, me sirvió para coger ese ritmo que quería, me siento con confianza y mucha esperanza, me llena de orgullo representar a mi país, estoy preparado para la situación, queda trabajar y prepararnos bien para esas tres fechas", finalizó.