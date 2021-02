¡Lo contó todo! José Pékerman y la intimidad de su adiós a Colombia

La entrevista más esperada en Colombia sucedió en Argentina, como no podía ser de otra manera. José Pékerman rompió su silencio y habló de todo aquello que le preguntaron, contó infidencias, reconoció tristezas y frustraciones, lo habló sin mayores complicaciones.

Con TNT Argentina habló de su paso por la selección de su país, del reclutamiento de Messi y de su actualidad, de lo que le dolió la eliminación del Mundial de Alemania 2006, de aquello que allí importaba. Pero también tuvo tiempo para hablar de sus seis años en la Selección Colombia, a la que clasificó a dos Mundiales de Fútbol y a una semifinal de Copa América.



Le preguntaron directamente si le habían 'hecho el cajón' cuando dirigía al equipo en el Mundial de Rusia y él respondió: "no, un poco de todo. Yo no tengo pruebas de eso (de que le hubieran hecho la cama). Hay momentos en los que hay crisis y es como que nadie quiere agarrar nada. Pero hay momentos en los que las cosas están bien, se ve que hay un potencial, empiezan a aparecer otros deseos, otras situaciones. En la competencia es así. Pero más que nada, en todos los lugares siempre hay un deseo de lograr algo más".



DE esa cita en Rusia, de la enorme expectativa y el resultado, la eliminación en octavos de final, reveló: "llegamos al Mundial con mucha ilusión, tuvimos inconvenientes inesperados, fatalidades, como en todo campeonato. Nosotros llegamos a los octavos de final, después de ganar la zona, y en el partido contra Inglaterra, que fue duro, no contamos con nuestra gran figura, con nuestro estratega en la parte ofensiva, nuestro desequilibrio como lo era James Rodríguez. Fue una fatalidad muy grande para nosotros".



Su salida, en medio de tensiones y toda suerte de rumores, no fue sencilla, pero se siente satisfecho de saber que dejó una manera de llevar al equipo, con privacidad y respeto por la intimidad de los jugadores: "Cuando estuve con la selección, las condiciones contractuales decían que solo iba a hablar en conferencias de prensa. Fue duro en Colombia para la gente allá habitual de la prensa, pero finalmente se empezó una etapa diferente y después como todo nos terminamos acostumbrando". El mensaje parece destinado a quienes en el país parecieron asumir la campaña de su salida hasta, finalmente, lograrla.