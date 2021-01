¡Pidió respaldo! Pinto sobre posibilidad de Rueda para la selección

Este sábado en charla con el programa Carrusel de Caracol Radio, el extécnico de Millonarios Jorge Luis Pinto, se refirió a la llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia. El estratega que fue seleccionador de los Emiratos Árabes hasta noviembre, ve con buenos ojos su vinculación en la tricolor.

“El reto de Reinaldo Rueda, si lo confirman, me parece extraordinario. Es en este momento la mejor persona para dirigir a la Selección Colombia. Espero que los directivos respalden a Reinaldo, porque van a haber momentos muy difíciles”, declaró al Carrusel.



Pinto confesó que cualquier colombiano quisiera entrenar a la selección nacional, sin embargo piensa que se atraviesa un difícil momento. “Cuando no hay un grupo comprometido, no se llega a ninguna parte. Si todos quieren correr como quieran, no se llega a ningún lado. Es importante que los jugadores sean receptivos”.



El santandereano, de importante recorrido en selecciones nacionales, dijo estar a la expectativa del anuncio de Rueda para el combinado colombiano y en dado caso, del concepto y modelo de juego que buscará impregnarle a la tricolor. Colombia tendrá una dura prueba en las Eliminatorias Sudamericanas que retomarán en marzo, enfrentando a Brasil y Paraguay.



Cabe recordar que Reinaldo Rueda ya estaría ultimando detalles de su salida en la Selección de Chile, la cual dirige desde 2018, después de tres años de gloria con Atlético Nacional. Recientemente incluso se conoció la cifra salarial que habría acordado con la Federación Colombia de Fútbol para su cuerpo técnico, que también estaría definido.