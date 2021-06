Perú vs. Colombia y crítica a Copa América: la mirada de Johan Fano

Con el corazón en Perú, pero con un gran cariño por Colombia, Johan Fano, ex delantero de la selección inca, de Once Caldas, Atlético Nacional, Águilas Doradas, entre otros, analizó el partido de Eliminatorias entre el cuadro de Ricardo Gareca y Reinaldo Rueda, el cual es crucial para ambas selecciones teniendo en cuenta que los dos países están en el fondo de la tabla tras un pésimo inicio de las clasificatorias a Catar 2022.

En diálogo con FUTBOLRED, el ex artillero de Alianza Lima dejó claro que 'tiene el corazón dividido' en el partido porque su vida y familia está en Colombia, pero aseguró que siempre apoyará a Perú, del cual espera una buena propuesta en el Estadio Nacional para así quedarse con los tres puntos este jueves 3 de junio.

"Ambas escuadras están llegando con la necesidad de resultados. Colombia tuvo un traspié duro después de la goleada. Perú por la necesidad de la localía, por haber enfrentado sus últimos compromisos sin conseguir buenos resultados y, por ende, estar de último en la tabla".



"Perú debe prevalecer su condición de local, hoy Perú llega con un nivel futbolístico importante, a pesar que los jugadores no están en clubes o en ligas muy competitivas europeas. La diferencia con Colombia es que la mayoría de jugadores están en ligas competitivas, jugando de titulares. Van a estrenar un nuevo técnico como Reinaldo, por ende, el nuevo llamado que ha tenido Rueda a la Selección ha caído como sorpresa para muchos porque algunos jugadores no estaban siendo tenidos en cuenta en la época de Queiroz".

Estrategia



"He escuchado que Gareca quiere jugar con línea de tres atrás o con cinco defensores, anticipándose a lo que puede proponer Reinaldo que son dos puntas. Eso se verá en la cancha, porque puedes plantear el sistema de juego que quieras, pero los primeros minutos le va dar a cada técnico la visión de saber a qué es lo que juega el rival. Los sistemas son técnicos, tácticos, que se pueden plantear en juego, pero al final los jugadores son los que se desenvuelven y tratan de mejorarlo".

Perú vs Colombia

"Va a ser un partido luchado de principio a fin, con un marcador muy parejo. El estadio Nacional es la casa de Perú, toca hacer respetar la condición de local".



"La Selección Colombia es una selección compacta. En lo que he visto en la última era con Queiroz, tal vez los sistemas que se estaban utilizando eran difíciles o no manejables por los jugadores. No les han salido los resultados, eso llevó a la salida de Queiroz. Colombia ha hechos buenos partidos sin tener a favor el resultado. Tienen que volver a la mística que lo caracterizó muchos años, con tenencia del balón y aplicando la velocidad que son de las fortalezas que tiene Colombia en la parte de adelante. Atrás tienen la virtud del juego aéreo".



"Perú podría hacerle daño a Colombia por las bandas, tiene dos jugadores centrales importantes, pero creo que tiene falencias en las laterales".

Colombia, sin James Rodríguez ni Falcao García



"Nadie puede negar la calidad de Falcao, todo lo que ha hecho en la Selección, todo lo que ha hecho a nivel de clubes, la sola presencia de él es importante. Hoy, lastimosamente, no lo tienen, pero Rueda tiene otro jugadores importantes".



"La ausencia de James es un tema netamente del profesor, muchos pueden considerar la decisión como positiva o negativa, pero hay que tener en cuenta que el profesor está buscando lo mejor para James. Hay que pensar qué pasaría si al poner a James, se lesiona. Si se arriesgaba en este partido se podría perder la segunda fecha y también toda la Copa América".

Paolo Guerrero, duda para enfrentar a Colombia



"Paolo no ha venido actuando, no llega en nivel futbolístico, pero tenerlo ahí siempre va a ser importante. Su presencia, su despliegue, sobre todo por ser el capitán del equipo, va a ser importante. Tenerlo al 100% te da una posibilidad mayor, pero a hoy, Paolo no llega a ese porcentaje, es más, no creo que esté en el 50%".



"Sin Paolo, cambia la forma y el estilo de juego. Un Paolo Guerrero te aguanta más el balón, pivotea, sale a jugar, tiene presencia en el área. Esa es la diferencia. Para cualquier defensa, tener a un delantero como Paolo, que pelee, que forcejee, que aguante, es incómodo".

Copa América en Brasil



"Son situaciones bastante difíciles. Se han perdido muchas vidas, yo perdí a mi padre y es muy doloroso. Hay que entender que todos somo seres humanos, que no todo se puede regir en torno a la economía y a mostrar un espectáculo. Cuando se mencionó que Colombia no era sede y se trasladaba todo a Argentina, y luego que no se iba a hacer en Argentina, pensé que se iba a cancelar, reprogramar en otro momento".



"Hoy Brasil vive una situación crítica, ya se tendría que pensar en una burbuja para proteger a los jugadores, porque no solo se juega por el prestigio de un país, se está jugando con las vidas y hay que tener en cuenta que la vida de un ser humano está por encima de cualquier cosa. Lastimosamente la Conmebol tomó una decisión que para mí es equivocada. No fue una decisión acertada llevando la Copa a Brasil", finalizó.