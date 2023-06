Jefferson Lerma, ilusionado con el nuevo proceso de Selección Colombia

La Selección Colombia disputará dos amistosos en los próximos días. Ante Irak y Alemania, Néstor Lorenzo, director técnico del seleccionado nacional, tendrá la oportunidad de probar a nuevos jugadores y se espera por ver el nuevo proceso que buscará la clasificación al próximo Mundial.



Ahora, entre los convocados por el estratega argentino aparecen futbolistas con experiencia, como es el caso de Jefferson Lerma. El volante cumplió con una muy buena temporada con el Bournemouth y fue fichado por el Crystal Palace.



En atención a medios, Lerma destacó el nuevo proceso, habló de su trabajo para mantenerse en la Premier League, y de su emoción por volver a estar en Valencia tras su exitoso paso por Levante, equipo en el que estuvo entre 2015 y 2018.

Renovación de la Selección Colombia: “Este es un nuevo proceso, una nueva ilusión, en la cual vienen jugadores jóvenes que ilusionan y que prometen. Tenemos que trabajar en equipo independientemente que haya jugadores más experimentados porque acá todos pueden aportar cosas importantes para unir al grupo y conseguir los objetivos que nos tracemos a largo plazo”



Mantenerse en Europa: “He estado en las dos mejores ligas de Europa, la española y la inglesa, y he mejorado mucho con el paso de los años. La clave para mantenerme aquí ha sido trabajar, creer en mi constantemente y hacer las cosas de la mejor manera cuando me ha tocado”.



Idea de Néstor Lorenzo: “En este proceso han pasado muchos jugadores y el profesor ha sido claro con su idea y con lo que quiere, somos profesionales y tenemos poco tiempo para absorber la información y plasmar dentro del campo de juego, pero en los partidos que hemos tenido hemos demostrado que somos un equipo intenso, que quiere ir hacia adelante y controlar el juego. Los últimos partidos pudimos sacar buenos resultados, incluso estando abajo del marcador”.



Volver a Valencia tras su paso por Levante: “Estar en Valencia es muy grato por mi pasado y por todo lo que genera hacia a mí. Contento de volver a estar aquí en la Comunidad Valenciana”.



Objetivo personal: “Es continuar en la Selección y dar el primer paso que son las Eliminatorias, clasificar al mundial que es lo que queremos”.



Enfrentar a Irak: “Todos los equipos debemos respetarlos, últimamente nos hemos llevado sorpresas de las selecciones que creemos que son pequeñas. Si nos damos cuenta el fútbol ha cambiado en todos los aspectos, uno tiene que jugar 90 minutos y estar concentrados al 100%”.



Presente tras la temporada: “Yo estoy bien, la temporada que hice me da los galones para estar acá. Ahora ilusiona un nuevo comienzo y una nueva etapa en la que tenemos que dar lo mejor así mismo”.



Representar a Colombia: “La camiseta de la Selección es ilusión y orgullo, ese es el deseo de muchos jóvenes, el que la tenga la tiene que aprovechar al máximo. Los que están acá que tengan la confianza porque son uno más del equipo y todos juntos podemos hacer cosas grandes”.



Jugadores del FPC: “El fútbol colombiano está hablando por sí mismo, los jóvenes que están saliendo están siendo muy importantes en sus clubes y por eso están llegando a la Selección Colombia”



Colombianos en España: “Aquí nos vamos a sentir en casa por todas las personas que nos van a rodear en este partido, el mensaje es claro que animen con mucha responsabilidad y disfruten de este encuentro”.



Lucha por el ascenso del Levante: “Por supuesto que le veo, están a un paso de volver a la máxima categoría y para mí es muy grato que lo puedan conseguir. Los apoyaré de la distancia, no sé si pueda asistir al partido por la concentración, pero desearle lo mejor para que sea todo posible”.