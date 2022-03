James Rodríguez y Juan Fernando Quintero: incertidumbre verlos juntos

Tras la victoria holgada ante su similar de Bolivia, la Selección Colombia ya pasó la página y ahora piensa únicamente en lo que será el partido frente a Veneuela. Un reencuentro en Puerto Ordaz de José Néstor Pékerman y la Tricolor que busca instalarse en el quinto puesto para disputar el repechaje contra Australia. De momento, no dependen de ellos mismos, sino que tienen que esperar el resultado de Perú vs Paraguay, que no tiene una historia positiva para los guaraníes en Lima. Reinaldo Rueda habló en conferencia de prensa y no descartó la sociedad James Rodríguez – Juan Fernando Quintero.

A lo largo de la semana pasada, previo al encuentro ante Bolivia, mucho se habló sobre la posibilidad de jugar con James Rodríguez y Juan Fernando Quintero juntos para darle una mejor generación de juego al combinado nacional. Sin embargo, Renaldo Rueda se decantó por Rodríguez al lado de Juan Guillermo Cuadrado como interior y Gustavo Cuéllar como único volante de marca. Alfredo Morelos se convirtió en la segunda baja de la convocatoria por una lesión, sumado a Cuadrado por amarillas.

Aunque no fue mucho lo que jugó ante los del altiplano, Reinaldo Rueda explicó que Juan Fernando Quintero salió acarreando molestias musculares, pero no parece ser para nada grave su estado, y podrá ser de la partida en Puerto Ordaz. ‘Seguro que queremos seguir consolidando esa nómina que fue inicialista el juego anterior. Ojalá podamos tener esa disponibilidad, esperemos como marcha ese proceso de recuperación para varios jugadores. Quintero también tuvo una contusión, pero nada grave que esperamos que solucione antes del partido’, señaló el estratega.

Vale recordar que Juan Fernando Quintero no fue inicialista en la jornada pasada, y Reinaldo Rueda, contento por el resultado 3-0 conseguido en Barranquilla que los mantiene vivos, comentó que, ‘ante el buen comportamiento de la gran mayoría, tanto titulares como alternativas, es ratificar y buscar consolidad eso, conscientes de que es otro juego, otro partido, otras condiciones’.

Así las cosas, en ningún momento dio claves sobre una posibilidad de ver a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero desde el comienzo, y además, todo estará sujeto a la evolución de las molestias del jugador del River Plate. Sobre la no participación de Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de amarillas, dijo, ‘nos falta todavía una unidad de entrenamiento. Hemos trabajado las dos alternativas, ya sea el caso de Wilmar Barrios, Matheus Uribe o el mismo Jefferson Lerma. Tenemos varias alternativas para formar el equipo’.