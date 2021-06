Pinto fue claro sobre James Rodríguez: ‘Es clave que sea honesto’

James Rodríguez es y seguirá siendo tema de conversación así no haya estado con la Selección Colombia en la Copa América. El ‘10’ es un futbolista importante, además de que su presente en el mercado de fichajes parece no tener estabilidad y podría salir de Everton. Es por eso, que a los personajes del fútbol se les consulta por el talentoso jugador.



La última opinión sobre James la dio Jorge Luis Pinto, este viernes 25 de junio, en el programa ‘ESPN F90’. El entrenador, que dirigió a Colombia, fue mundialista con Costa Rica en 2014, y de amplio recorrido, dio su concepto sobre Rodríguez Rubio.



Al ser consultado por el futbolista del Everton, Pinto respondió: “¿De cuál James me habla? ¿Del de Brasil (2014) o del de ahora? Porque es el mismo, pero diferente. Y eso es lo que tiene que entender James: que el fútbol cambió, que tuvo pausas, que no jugó un tiempo, que fue suplente, que tuvo muchas lesiones”, comenzó Pinto con su opinión.



“El fútbol no permite eso, el fútbol exige el ciento por ciento, y James debe entenderlo. Tiene que hacer un acto de contrición y analizarse si ha dado ventajas en todo: en el entrenamiento, en prepararse mejor, en todos los sentidos”, agregó el santandereano.



Para Pinto, es necesario que James haga autocrítica. “Es clave que un jugador sea honesto consigo mismo y se hable a solas, en qué ha dado ventajas y por qué no está en la Selección. Eso es clave, siendo un jugador útil para la Selección”, dijo.



Jorge Luis Pinto dejó claro que James Rodríguez “siempre va a ser un jugador útil” para la Selección, pero le criticó sus formas y dijo que debió tener otra actitud con Reinaldo Rueda apenas terminó su temporada en Inglaterra.



“James debió presentarse a la Selección, saludar a sus compañeros, saludar al técnico, como corresponde, él no es un novato…Decirle al médico: ‘evalúeme; el médico de Everton dice esto, confróntelo, valore y tome una decisión’. El médico lo evalúa, le dice al técnico si puede o no puede, y se ponen de acuerdo. Faltó coordinación”, apuntó Pinto.