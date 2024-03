James Rodríguez expresó su deseo de volver a LaLiga: esto dijo

James Rodríguez fue uno de los puntos altos en el triunfo de la Selección Colombia ante España en Londres. El mediocampista entró para el segundo tiempo y le cambió la cara al equipo de Néstor Lorenzo que estaba falto de ideas en ataque.



El ‘10’ manejó el juego de Colombia e inició la jugada con la que la tricolor anotó su único gol de la mano de Daniel Muñoz con una tremenda volea. De igual manera, dejó uno que otro lujo en el partido.



Pues bien, tras el triunfo, James analizó el partido y además aseguró que desea volver en algún momento a la Liga Española.

"En el primer tiempo estuvimos con más dudas, pero en el segundo entramos con más actitud, hemos hecho las cosas bien y es una victoria buena", comentó de inicio en declaraciones recogidas por Marca.



"No se puede siempre jugar bien contra estos equipos. En el primer tiempo nos han dado una lección de cómo jugar al fútbol. En la segunda mitad llegó nuestra oportunidad y hemos estado bien ante un rival duro. Nuestra meta es la Copa América", agregó hablando sobre como los cambios fueron claves para llevarse el duelo.



Finalmente, James dejó en claro la necesidad de hacer las cosas bien en Selección y expresó su deseo de volver a la LaLiga: "Cuando vienes a la selección siempre tienes que hacer las cosas bien y en el futuro por qué no poder volver a LaLiga, una liga en la que siempre quise jugar y... ¿por qué no puedo volver?".