Otro que pide atacar: 'hay herramientas para hacerle daño a Brasil'

El partido de este jueves contra Brasil, en Sao Paulo, nada menos que la más dura visita de todas las Eliminatorias a Catar 2022, divide a los analistas: unos piden tomar precauciones contra el líder absoluto del torneo y otros salir a atacar, a buscar puntos con agresividad.

En esta última acera está Iván René Valenciano, para quien el duelo de este jueves se puede ganar si se platea con inteligencia.



"Tenemos herramientas para hacerle daño a Brasil. Por ejemplo, Danilo es el lateral derecho y Alex Sandro el izquierdo: Alex Sandro en el mano a mano le gana siempre Cuadrado y Luis Díaz le gana a Danilo porque no es fuerte en la marca. Tienes que intentar siempre el duelo 1 contra 1, para tirar el centro al 9", dijo en ESPN.



Eso, sin embargo, exige corregir lo que no se ha hecho tan bien: "Ellos hacen duelo Muñoz-Rafinha y si Neymar va por izquierda; ellos hacen duelos pero nosotros no respaldamos a Muñoz y ahí no va Dávinson o Mina para el respaldo y por eso nos ganan por velocidad y gambeta".



Y un detalle más: "Danilo y Alex Sandro juegan sobre el vértice del área grande y nuestros centrales juegan en la mitad del campo y ahí te hacen ellos el 2 contra 1, si Colombia plantea un bloque para no dejar salir a Brasil lo va a complicar, lo va a obligar a tirar pelotas largas, pero Colombia no lo hace", concluyó.



Para Valenciano es necesario ajustar el bloque y atacar con las armas propias a un equipo que tiene falencias defensivas. ¿Se logrará? ¿No es una puesta suicida contra una máquina de ataque? Ahora la pelota está en el campo de Reinaldo Rueda.