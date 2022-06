Iker Casillas se despachó con los colombianos: asombrado con Luis Díaz

Una leyenda del fútbol mundial e ídolo en el Real Madrid está de visita en Colombia. Se trata de Iker Casillas, exportero de la selección española que llegó al país para apoyar el programa Casa Herbalife, de la Fundación Herbalife Nutrition, que apoya a más de 300 niños colombianos, aprovechó el espacio para referirse a varios referentes de la tricolor, entre ellos Luis Díaz.

Iker se refirió al '10' James Rodríguez, quien fue su compañero en el Real Madrid, y dio las razones por las que no consiguió consolidarse en el club. "La exigencia del club es a diario, no vale haber hecho una temporada buena. James tomaría la mejor decisión para poder seguir jugando al fútbol, tuvo unos años maravillosos, consiguió ser campeón de Europa y ser un jugador referente dentro de la plantilla, luego ya la gente toma decisiones".



Casillas se sumó a la lista de los gratos sorprendidos con el futbolista colombiano del momento: Luis Díaz. "Me ha sorprendido la verdad. Cuando lo vi en el Porto, me pareció un jugador interesante, pero con tanta rapidez dar ese cambio me extrañó. He visto que se ha asentado muy bien, que se ha aclimatado al Liverpool que tampoco es fácil, a la Premier que es una liga muy competitiva. Estoy convencido que va a ser un jugador importante para Klopp".



También fue consultado sobre Falcao García, jugador que enfrentó y sufrió varias veces. "He jugando contra él muchas veces, con Atlético de Madrid, con el Mónaco (...) Creo que él ha demostrado todo aquello que se ha dicho, que es un magnifico delantero, con unas condiciones innatas, siendo un delantero no muy alto tiene un remate de cabeza fabuloso. Ha sido uno de los delanteros referentes en el fútbol europeo. Su vuelta al Rayo Vallecano también fue para mostrar que está bien. Ha tenido una que otra lesión y ha sabido contrarrestarlo, ahora se le ve disfrutando".



El exfutbolista español también se refirió a Juan Guillermo Cuadrado y aprovechó el momento para decir que "ha sido un jugador que hasta que se ha asentado en la Juve ha estando cambiando de equipo. Se ha ido adaptando a lo que da el fútbol europeo y el italiano. Es muy rápido. El club apostó mucho por él cuando fichó y creo que la continuidad que va teniendo refleja la confianza que han depositado en él".



Finalmente, Casillas lamentó que la Selección Colombia no consiguiera clasificarse al Mundial de Qatar. "En Colombia el fútbol es importante, a pesar de que no está en el Mundial, es una desgracia, pero sí se refleja con los jugadores colombianos que tienen en el mundo".