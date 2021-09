David Ospina pide fe: 'tenemos que seguir creyendo en nuestro plan'

David Ospina no necesita cumplir porcentajes de rendimiento: ¡Está siempre al 1.000 por ciento cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia! Este martes habló de su nivel, de Chile, el próximo rival y de lo que necesitan él y sus compañeros para no fallar en Barranquilla.

Nueva defensa

Oscar (Murillo) viene bien contra Bolivia y Paraguay, Carlos (Cuesta) en Bélgica, (Andrés) Llinás en Millonarios, todos tiene gran confianza de hacer las cosas de buena manera.

Carlos muestra su condición, su fuerza, su técnica en cada entrenamiento, es un valioso jugador joven para aprovechar al máximo.



Fallas de Dávinson

No podemos olvidar quién es Dávinson, cómo nos representa, él sabe que tiene la confianza del grupo. Sabemos que las críticas siempre van a estar para todos, convivimos con eso. Tiene la madurez y experiencia para enfrentar todas las situaciones y siempre ha salido fuerte. De nuestra parte sabemos el jugador que es y él sabe lo que representa para la Selección Colombia.



¿Qué cambiar?

Tenemos que seguir creyendo en nuestro plan, tenemos jugadores importantes, tenemos que mantener el balón la mayor parte del partido para controlar desde cualquier ámbito. Tenemos que seguir creyendo en eso y cuando podamos atacar, hacerlo bien y con eficiencia. Al frente tenemos un rival que con la pelota es importnate, tiene grandes jugadores y aprovechan cualquier oportunidad.



El plan de Rueda

El profe lo ha dicho, tener la pelota, saltar las líneas del rival, hemos ganado en eso en los últimos partidos, hemos generado ocasiones pero no hemos tenido la fortuna de anotar en esos momentos, pero el mensaje y el plan ha sido muy claro.



La suplencia en el club y el nivel en Selección

​Cada momento que no puedo jugar me entreno al máximo para estar preparado, que cuando legue el momento me encuentre bien para aprovechar. Sé que siempre debo estar al máximo en mi club y en la selección, entregar lo máximo y eso me mantiene en el nivel.



Rueda, exDT de Chile

Es importante que el profe conozca a Chile pero cada partido es diferente, puedes planear algo y el partido se presenta de otra manera, ahora lo importante es enfocarnos e nuestro plan para que, con las fortalezas que tenemos, podamos alcanzar la victoria.