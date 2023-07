Cuéllar habló de la renovación en Sel. Colombia: 'Guardo la esperanza'

Uno de los colombianos que fue noticia en este mercado de fichajes fue Gustavo Cuéllar, quien saltó del Al-Hilal al Al-Shabab en la Liga de Arabia Saudita.



El volante de 30 años jugará por quinto año en ese país y aspira que esa decisión no sea impedimento para estar en la Selección Colombia. Está dispuesto a ganarse un lugar y entrar en los planes de Néstor Lorenzo, quien ya piensa en la renovación.



En charla con ESPN Fútbol Show, el jugador reconoció que la Liga de Arabia Saudita, tentadora para grandes futbolistas en el último tiempo, ha tenido un crecimiento importante y goza de más nivel por cuenta de los extranjeros. Apenas en este mercado fichó a Benzema, Kanté, Koulibaly y Firmino, por mencionar algunos.

Los llamados por Néstor Lorenzo en Selección Colombia: "Se tiene un poco más de facilidad en Selección Colombia, tenemos mucho material para que el entrenador escoja y tenga variantes. Aparte, los jugadores de selección están más arriba y es fácil escoger para el entrenador. Creo que se le facilita más porque hay calidad y hay un grupo joven en el que todos quieren poner su granito de arena en las próximas Eliminatorias".



La renovación: "Hay un cambio y en la plantilla ya no están la mayoria de jugadores que estaban con el profesor Reinaldo. A partir de ahí comienza la renovación de a poco y eso va a ser positivo no solo para estas Eliminatorias sino para el proyecto de la Federación".



Su deseo de hacer parte del proceso: "Se dificulta un poco más pero no es imposible, la liga de Arabia ha crecido hace cinco años -yo estoy hace cuatro- y se ha demostrado que se tienen equipos muy competitivos. La plantilla aumentó un extranjero más, entonces van a ser ocho por equipo, eso es importante y trae nivel. Yo guardo la esperanza de estar en la Selección y trabajo en mi club para eso, para ser tenido en cuenta".