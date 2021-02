Siempre quedará faltando alguien: ausentes en microciclo de Rueda

Futbolistas locales, que juegan en la Liga colombiana, serán los primeros en pasar por la lupa de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia. El entrenador trabajará con 23 futbolistas de la Liga BetPlay entre el 8 y 11 de febrero, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.



Hubo sorpresas, jugadores de varios rangos de edad, regresos y debuts; algunos han hecho parte de procesos en selecciones juveniles, otros por primera vez vestirán los colores amarillo, azul y rojo, así sea para entrenar.



Sin embargo, siempre quedará faltando alguien en el listado. Aquí los grandes ausentes del primer microciclo de Reinaldo Rueda



- Álvaro Montero: es el tercer arquero de la Selección y no será llamado. En parte, porque es casi fijo en las convocatorias; pero, especialmente, no es llamado porque Deportes Tolima juega la final de la Copa Colombia el 11 de febrero.



- Duván Vergara: lo han pedido desde la prensa y redes sociales. Es figura del América de Cali. Sorprendió el no llamado del atacante, pueda ser que está vendido al exterior o que tendrá la oportunidad cuando hagan convocatoria para la competencia.



- Jaminton Campaz: tal vez la gran promesa del fútbol colombiano. Pero por ser del Deportes Tolima, primó la final de la Copa Colombia antes que el llamado de Rueda.



- Andrés Andrade: brilla en Atlético Nacional y hace diferencia. Muchos hinchas verdolagas lo pidieron en redes sociales. Y aunque Reinaldo Rueda llamó a jugadores mayores de 25 años, el ‘Riflecito’ ya tiene 31 años, está a pocas semanas de cumplir los 32, y no sería parte del proceso.